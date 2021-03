Mourinho, DISTRUS dupa ce a fost eliminat din Europa League! Portughezul si-a facut praf jucatorii: "Nu avem niciun respect pentru munca noastra!"

Tottenham a fost eliminata din optimile Europa League, dupa ce a pierdut in fata lui Dinamo Zagreb, scor 0-3.

Chiar daca in tur a castigat cu 2-0, britanicii au suferit o umilinta istorica. La finalul meciului, antrenorul portughez a fost dezamagit de atitudinea jucatorilor sai. De asemenea, el a laudat prestatia fotbalistilor de la Dinamo pe care i-a felicitat personal in vestiar.

"Cum de s-a intamplat asa ceva? Buna intrebare! Daca lasam la o parte ultimele 10 minute din prelungiri, timp de 105 minute a fost o singura echipa care a dat totul pe teren. Transpiratie, sange, apoi lacrimi de bucurie. Cei de la Dinamo Zagreb au fost modesti, dedicati, nu pot decat sa-i felicit.

Echipa mea a parut ca nu joaca un meci important. Nu stiu daca pentru ei a fost un meci important, dar pentru mine a fost, asa cum e fiecare, asa cum fiecare meci e important pentru suporteri.

Ai nevoie de o alta atitudine in astfel de meciuri. Sunt suparat ca am pierdut, sunt mai mult decat suparat. Inaintea meciului, le-am spus jucatorilor ca risca mult daca nu intra cu atitudinea corecta in teren, le-am repetat-o si la pauza. Imi pare rau ca echipa mea nu a aratat in teren valorile fotbalistice si cele de viata pe care incerc sa le impun. N-avem niciun respect pentru munca noastra.

Viitorul jucatorilor mei? Suntem intr-o situatie in care n-as vrea sa analizez prea mult aici, nu e momentului s-o fac. Nu vreau sa spun mai multe, pot doar sa prezint scuzele mele suporterilor, sper ca jucatorii sa faca acelasi lucru", a declarat Jose Mourinho.

Spurs era favorita clara dupa ce in tur castigase cu 2-0. Chiar si asa, Dinamo Zagreb a dus meciul in prelungiri si a reusit sa intoarca soarta partidei, datorita lui Mislav Orsic, care a reusit o tripla.