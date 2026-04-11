Toate golurile roș-albaștrilor au fost marcate în prima repriză. Florin Tănase, Mihai Popescu, Darius Olaru și Alexandru Stoian au înscris cele patru goluri ale roș-albaștrilor.

Moment rușinos la FCSB - Oțelul

Înaintea meciului, a fost ținut un moment de reculegere în amintirea lui Mircea Lucescu, după trecerea în neființă a legendarului antrenor.

Numai că momentul a fost umbrit de o imagine rușinoasă. Pe ”cubul” de pe Arena Națională a apărut o fotografie cu legendarul antrenor, însă, având în vedere că mai multe părți din ”cub” nu mai funcționează de ceva vreme și nu au fost înlocuite, mai multe părți din chipul lui Mircea Lucescu au lipsit.

Primăria Capitalei a promis că va înlocui ledurile lipsă din ”cub” însă acest lucru nu s-a întâmplat până în momentul de față.