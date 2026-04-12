În centrul atenției a fost însă Vlad Chiricheș, titular la mijlocul terenului și schimbat în minutul 65. Evoluția sa a reaprins discuțiile despre viitorul la echipă, mai ales după declarațiile dure ale patronului Gigi Becali.

Pintilii îl apără pe Chiricheș

Deși a intrat în dizgrația conducerii, Chiricheș are susținere din partea fostului staff. Mihai Pintilii a vorbit deschis despre fostul său coleg și elev și a ținut să-i ia apărarea.

„Eu zic doar adevărul. Chiricheș știe cel mai bine. S-a descurcat foarte bine la antrenamente în perioada mea. Nu cred că este folosit doar ca să îi facă în ciudă cuiva. Se antrenează foarte bine și este un jucător super profesionist. Mulți au învățat de la el”, a spus Pintilii la Prima Sport.

Becali nu mai vrea să-l vadă pe teren

În contrast total, Gigi Becali a avut un discurs extrem de dur la adresa fundașului. Patronul FCSB este convins că jucătorul nu mai poate evolua la nivelul cerut și a transmis că nu îl mai dorește în teren, mai ales în eventualul baraj pentru Conference League.

"Totul depinde de Mirel. La toți jucătorii depind de Mirel. Singurul care depinde de mine e Chiricheș. Unde eu știu ceva sută la sută, nu mai întreb niciun specialist. Poate nu mă băgam deloc, dar am fost intrigat. Dacă vezi că nu mai poți să joace... punct! Dacă vezi că nu mai poți, spune că nu mai poți!

Și eu i-am prelungit contractul lui Chiricheș și m-am rugat de el acum 6-8 luni. Dar acum nu mai poate și cu asta basta. Poate să se supere și să facă ce vrea el.

E o chestiune de rectificare. Avem un meci de jucat peste două luni, iar Mirel trebuie să aleagă cea mai bună formulă. El o să audă ce spun eu acum. O să-i spun: 'Băi, finule, nu poate! Poți să te superi și să faci ce vrei tu, dar nu mai poate'. Lasă-ne, mă, vrei să ne nenorocești?! Gata!", a spus Becali, la Prima Sport.