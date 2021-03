Gestul IREAL al lui Mourinho dupa ce Dinamo Zagreb a DISTRUS-O pe Tottenham! Ce a facut imediat dupa meci

Tottenham a fost eliminata in optimile de finala Europa League!

Desi s-a impus cu 2-0 in tur, echipa lui Mourinho s-a vazut in fata unui real cosmar la Zagreb, dupa ce Orsic a devenit eroul echipei sale. Cu un hattrick in poarta lui Lloris, atacantul si-a calificat echipa in sferturile de finala, declansand astfel nebunia.

La finalul meciului, Mourinho, care s-a uitat socat cum echipa sa este distrusa de Zagreb, a mers in vestiarul adversarilor, in timp ce acestia sarbatoreau pentru a-i felicita. Portughezul a fost filmat cum intra in vestiar si ii aplauda pe jucatori.

Jose Mourinho walked into Dinamo Zagreb’s dressing room to congratulate them ???? (via @PeytonCity)pic.twitter.com/YyKzwm8uJr — ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2021