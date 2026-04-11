"Iată cât de mult îl iubește PAOK pe Răzvan!" Grecii dezvăluie ce s-a plănuit la Salonic

Răzvan Lucescu s-a întors de urgență în România, duminică seară, imediat după meciul de campionat cu Panathinaikos, pentru a-i fi alături tatălui său la Spitalul Universitar. Mircea Lucescu s-a stins din viață marți seară.

Presa greacă scrie despre sprijinul impresionant venit dinspre PAOK pentru Răzvan Lucescu

Au urmat două zile în care sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, iar Răzvan Lucescu a ținut să petreacă ore în șir salutându-i și mulțumindu-le celor care i-au adus un ultim omagiu tatălui său.

Despre scenele impresionante din România s-a scris pe larg și în Grecia. "Iată cât de mult îl iubește PAOK pe Răzvan Lucescu", a titrat Dimitris Tsorbatzoglou, într-un editorial publicat în Protothema.

"Sute de mesaje de susținere de la oameni obișnuiți sau de la grupuri organizate de fani ai lui PAOK au venit pentru Răzvan Lucescu. Răzvan nu e numai antrenorul lui PAOK, iar asta se vede din mesajele de condoleanțe venite de la oameni și de la întreaga familie PAOK. Sunt mesaje sută la sută umane, mesaje care transmit sentimente cu adevărat", se arată în editorialul din presa greacă.

"Fanii lui PAOK se simt atât de atașați de acest om, care, prin comportamentul, munca și modul său de a gândi a reușit, alături de Ivan Savvidis, să ridice această echipă atât de mult.

Jucătorii lui PAOK au cerut și ei să fie prezenți la înmormântarea lui Mircea Lucescu pentru că își iubesc antrenorul, iar asta s-a văzut pe parcursul ultimilor ani. Mereu a reușit să-și facă fotbaliștii să joace pentru el. Nu îmi aduc aminte ca vreodată să fi auzit pe vreunul să vorbească rău despre Răzvan Lucescu. În schimb, sunt sunte de jucători pe ale căror cariere a fost lăsat amprenta tehnicianului", a mai scris Dimitris Tsorbatzoglou.