"Iată cât de mult îl iubește PAOK pe Răzvan!" Grecii dezvăluie ce s-a plănuit la Salonic

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Răzvan Lucescu și-a condus tatăl pe ultimul drum. De la începutul săptămânii viitoare, antrenorul este așteptat înapoi la Salonic pentru a relua pregătirile cu PAOK.

TAGS:
Mircea LucescuPAOK SalonicGreciaRazvan Lucescu
Din articol

Răzvan Lucescu s-a întors de urgență în România, duminică seară, imediat după meciul de campionat cu Panathinaikos, pentru a-i fi alături tatălui său la Spitalul Universitar. Mircea Lucescu s-a stins din viață marți seară.

Presa greacă scrie despre sprijinul impresionant venit dinspre PAOK pentru Răzvan Lucescu

Au urmat două zile în care sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, iar Răzvan Lucescu a ținut să petreacă ore în șir salutându-i și mulțumindu-le celor care i-au adus un ultim omagiu tatălui său.

Despre scenele impresionante din România s-a scris pe larg și în Grecia. "Iată cât de mult îl iubește PAOK pe Răzvan Lucescu", a titrat Dimitris Tsorbatzoglou, într-un editorial publicat în Protothema.

"Sute de mesaje de susținere de la oameni obișnuiți sau de la grupuri organizate de fani ai lui PAOK au venit pentru Răzvan Lucescu. Răzvan nu e numai antrenorul lui PAOK, iar asta se vede din mesajele de condoleanțe venite de la oameni și de la întreaga familie PAOK. Sunt mesaje sută la sută umane, mesaje care transmit sentimente cu adevărat", se arată în editorialul din presa greacă.

"Fanii lui PAOK se simt atât de atașați de acest om, care, prin comportamentul, munca și modul său de a gândi a reușit, alături de Ivan Savvidis, să ridice această echipă atât de mult.

Jucătorii lui PAOK au cerut și ei să fie prezenți la înmormântarea lui Mircea Lucescu pentru că își iubesc antrenorul, iar asta s-a văzut pe parcursul ultimilor ani. Mereu a reușit să-și facă fotbaliștii să joace pentru el. Nu îmi aduc aminte ca vreodată să fi auzit pe vreunul să vorbească rău despre Răzvan Lucescu. În schimb, sunt sunte de jucători pe ale căror cariere a fost lăsat amprenta tehnicianului", a mai scris Dimitris Tsorbatzoglou.

Răzvan Lucescu, cu lacrimi în ochi, a ținut un discurs impecabil în biserică despre tatăl său

Cu lacrimi în ochi și profund emoționat, Răzvan Lucescu și-a găsit puterea de a ține un discurs impecabil despre ce a însemnat tatăl său, legendarul și regretatul Mircea Lucescu.

„A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toate rărunchiurile lui. S-a născut într-o familie foarte săracă, într-o cocioabă. S-a educat și a încercat să educe. 

A fost un luptător, s-a luptat, a învins. A pierdut, a fost fericit. A fost mâhnit, a trecut prin toate situațiile posibile și imposibile pe care le poate oferi viața. 

A ajutat enorm de multă lume, a făcut greșeli. Viața lui a fost condusă de o mare pasiune, fotbalul. A întâlnit foarte mulți oameni în viața aceasta. Le datorează foarte mult multora. 

Noi vrem să le mulțumim tuturor celor care măcar pentru un moment au făcut parte din viața lui. Vrem să le mulțumim tuturor celor care au fost prezenți alături de el în aceste momente și îl conduc pe ultimul drum. 

Sper din toată inima ca el, în acest moment, undeva deasupra noastră, să stea, să zâmbească, și să spună: 'A meritat absolut totul, sunt satisfăcut'. 

Viața lui a fost extraordinară și eu ca fiu al lui îmi doresc să fie fericit pentru tot ceea ce a obținut. Și eu, ca fiu al lui, îmi doresc ca el să fie fericit pentru tot ceea ce a obținut!” - au fost cuvintele lui Răzvan Lucescu, la slujba de înmormântare de la Biserica „Sf. Elefterie”.  

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!