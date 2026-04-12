Stadionul inaugurat în 1966, cu o capacitate de 17.500 de locuri, a ajuns o umbră a trecutului. Aici au jucat, de-a lungul anilor, echipe importante precum Arsenal sau Werder Bremen , dar și forțe ale fotbalului românesc precum Steaua București , Dinamo București sau Universitatea Craiova .

Stadionul Municipal din Bacău a devenit o imagine dureroasă pentru fotbalul românesc. Jurnalistul Sport.ro Ovidiu Neacșu a fost în luna ianuarie la fața locului pentru a surprinde realitatea din centrul orașului.

Astăzi, locul arată ca un „cimitir” al fotbalului. Tribunele sunt degradate, scaunele rupte, gardurile distruse, iar geamurile sparte.

Terenul nu mai are porți sau marcaje și a devenit, în timp, spațiu de depozitare. Tabela și nocturna au rămas doar ca elemente de decor, fără utilitate reală.

Cristi Popovici: „Îți vine să plângi!”

Fostul jucător și antrenor Cristi Popovici, un nume important pentru fotbalul băcăuan, a vorbit pentru Sport.ro despre starea arenei.

„Este clar o involuție în fotbalul băcăuan. Am avut prima nocturnă din Moldova și acum nu mai avem stadion. Există doar ruina aceea în centrul orașului. De multe ori am plâns când am fost acolo. Îți vine să plângi. Când vezi copacii crescuți și când știi că acolo ai jucat cu suporterii în tribună… e păcat”, a declarat Popovici pentru site-ul nostru.

Alături de Cristi Popovici, Sport.ro a discutat și despre „divorțul" său de FC Botoșani sau despre cum Dumitru Sechelariu a scos o armă de foc la un meci și a tras în aer.

