EXCLUSIV Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!"

Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!” Superliga
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Arena care odinioară găzduia meciuri importante este astăzi pustie, fără suporteri și fără viață.

TAGS:
Cristi PopoviciFCM Bacau
Din articol

Stadionul Municipal din Bacău a devenit o imagine dureroasă pentru fotbalul românesc. Jurnalistul Sport.ro Ovidiu Neacșu a fost în luna ianuarie la fața locului pentru a surprinde realitatea din centrul orașului. 

Stadionul inaugurat în 1966, cu o capacitate de 17.500 de locuri, a ajuns o umbră a trecutului. Aici au jucat, de-a lungul anilor, echipe importante precum Arsenal sau Werder Bremen, dar și forțe ale fotbalului românesc precum Steaua București, Dinamo București sau Universitatea Craiova.

  • 20251225 145932
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Astăzi, locul arată ca un „cimitir” al fotbalului. Tribunele sunt degradate, scaunele rupte, gardurile distruse, iar geamurile sparte. 

Terenul nu mai are porți sau marcaje și a devenit, în timp, spațiu de depozitare. Tabela și nocturna au rămas doar ca elemente de decor, fără utilitate reală.

Cristi Popovici: „Îți vine să plângi!”

Fostul jucător și antrenor Cristi Popovici, un nume important pentru fotbalul băcăuan, a vorbit pentru Sport.ro despre starea arenei.

„Este clar o involuție în fotbalul băcăuan. Am avut prima nocturnă din Moldova și acum nu mai avem stadion. Există doar ruina aceea în centrul orașului. De multe ori am plâns când am fost acolo. Îți vine să plângi. Când vezi copacii crescuți și când știi că acolo ai jucat cu suporterii în tribună… e păcat”, a declarat Popovici pentru site-ul nostru.

Alături de Cristi Popovici, Sport.ro a discutat și despre „divorțul” său de FC Botoșani sau despre cum Dumitru Sechelariu a scos o armă de foc la un meci și a tras în aer. Interviul integral poate fi urmărit aici.

Cât despre stadion, reportajul jurnalistului Ovidiu Neacșu poate fi accesat cu - un click aici.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
ARTICOLE PE SUBIECT
Darius Olaru a dezvăluit ce prime au primit jucătorii de la FCSB după victoria cu Oțelul! Ce a spus despre transfer
Darius Olaru a dezvăluit ce prime au primit jucătorii de la FCSB după victoria cu Oțelul! Ce a spus despre transfer
Cine a fost jucătorul meciului FCSB - Oțelul Galați 4-0
Cine a fost jucătorul meciului FCSB - Oțelul Galați 4-0
Moment rușinos la FCSB - Oțelul! Ce s-a întâmplat la momentul de reculegere dedicat lui Mircea Lucescu a umbrit spectacolul de fotbal
Moment rușinos la FCSB - Oțelul! Ce s-a întâmplat la momentul de reculegere dedicat lui Mircea Lucescu a umbrit spectacolul de fotbal
ULTIMELE STIRI
Fotbalistul „interzis” de Becali la FCSB, lăudat de Pintilii: „Eu zic doar adevărul”
Fotbalistul „interzis” de Becali la FCSB, lăudat de Pintilii: „Eu zic doar adevărul”
Istorie! O femeie a fost numită antrenor principal în Bundesliga
Istorie! O femeie a fost numită antrenor principal în Bundesliga
Adio, Scudetto! A mai rămas o singură rivală pentru Interul lui Chivu: ce a spus Allegri după marea surpriză din Serie A
Adio, Scudetto! A mai rămas o singură rivală pentru Interul lui Chivu: ce a spus Allegri după marea surpriză din Serie A
Adrian Ilie, prins băut la volan în Vinerea Mare! Permis suspendat
Adrian Ilie, prins băut la volan în Vinerea Mare! Permis suspendat
Cristi Popovici: „A scos Sechelariu pistolul și a tras din aer” / „Am simțit atunci că s-a rupt ceva în mine când am plecat de la Botoșani”
Cristi Popovici: „A scos Sechelariu pistolul și a tras din aer” / „Am simțit atunci că s-a rupt ceva în mine când am plecat de la Botoșani”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția ”dușmanilor” lui Mircea Lucescu după moartea legendarului antrenor! ”Il Luce” i-a făcut praf după meciul României

Reacția ”dușmanilor” lui Mircea Lucescu după moartea legendarului antrenor! ”Il Luce” i-a făcut praf după meciul României

"Iată cât de mult îl iubește PAOK pe Răzvan!" Grecii dezvăluie ce s-a plănuit la Salonic

"Iată cât de mult îl iubește PAOK pe Răzvan!" Grecii dezvăluie ce s-a plănuit la Salonic

"Care sunt diferențele dintre Chivu și Inzaghi?" Cum a răspuns Yann Sommer, veteranul de la Inter

"Care sunt diferențele dintre Chivu și Inzaghi?" Cum a răspuns Yann Sommer, veteranul de la Inter

Inedit! I-a propus lui Mirel Rădoi un transfer pentru FCSB chiar la ieșirea de pe stadion

Inedit! I-a propus lui Mirel Rădoi un transfer pentru FCSB chiar la ieșirea de pe stadion

Moment rușinos la FCSB - Oțelul! Ce s-a întâmplat la momentul de reculegere dedicat lui Mircea Lucescu a umbrit spectacolul de fotbal

Moment rușinos la FCSB - Oțelul! Ce s-a întâmplat la momentul de reculegere dedicat lui Mircea Lucescu a umbrit spectacolul de fotbal

Gigi Becali a făcut praf un jucător de la FCSB! ”Nu mai știe, nu mai poate, îi zic lui Rădoi să nu-l mai bage”

Gigi Becali a făcut praf un jucător de la FCSB! ”Nu mai știe, nu mai poate, îi zic lui Rădoi să nu-l mai bage”



Recomandarile redactiei
Fotbalistul „interzis” de Becali la FCSB, lăudat de Pintilii: „Eu zic doar adevărul”
Fotbalistul „interzis” de Becali la FCSB, lăudat de Pintilii: „Eu zic doar adevărul”
Istorie! O femeie a fost numită antrenor principal în Bundesliga
Istorie! O femeie a fost numită antrenor principal în Bundesliga
Adio, Scudetto! A mai rămas o singură rivală pentru Interul lui Chivu: ce a spus Allegri după marea surpriză din Serie A
Adio, Scudetto! A mai rămas o singură rivală pentru Interul lui Chivu: ce a spus Allegri după marea surpriză din Serie A
Reacția lui Mirel Rădoi, după ce Gigi Becali i-a impus să nu îl mai folosească pe Vlad Chiricheș
Reacția lui Mirel Rădoi, după ce Gigi Becali i-a impus să nu îl mai folosească pe Vlad Chiricheș
Cristi Popovici: „A scos Sechelariu pistolul și a tras din aer” / „Am simțit atunci că s-a rupt ceva în mine când am plecat de la Botoșani”
Cristi Popovici: „A scos Sechelariu pistolul și a tras din aer” / „Am simțit atunci că s-a rupt ceva în mine când am plecat de la Botoșani”
Alte subiecte de interes
Cristi Popovici: „A scos Sechelariu pistolul și a tras din aer” / „Am simțit atunci că s-a rupt ceva în mine când am plecat de la Botoșani”
Cristi Popovici: „A scos Sechelariu pistolul și a tras din aer” / „Am simțit atunci că s-a rupt ceva în mine când am plecat de la Botoșani”
Cristi Popovici știe cine câștigă Superliga: „Acolo se dă bătălia”
Cristi Popovici știe cine câștigă Superliga: „Acolo se dă bătălia”
Se naște o nouă forță? Orașul din Moldova care este gata să revină pe prima scenă a fotbalului românesc
Se naște o nouă forță? Orașul din Moldova care este gata să revină pe prima scenă a fotbalului românesc
Visau la Champions League, golurile ajungeau pe CNN! In ce HAL a ajuns stadionul unei echipe importante a Romaniei: "Zici ca e Gradina Botanica!"
Visau la Champions League, golurile ajungeau pe CNN! In ce HAL a ajuns stadionul unei echipe importante a Romaniei: "Zici ca e Gradina Botanica!"
CITESTE SI
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!