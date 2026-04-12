După FCSB - Oțelul Galați 4-0, Gigi Becali a avut un discurs foarte dur la adresa lui Vlad Chiricheș (36 de ani), spunând despre veteranul celor de la FCSB că ar trebui să se retragă. Finanțatorul campioanei a transmis că îi va impune lui Mirel Rădoi să nu îl folosească pe Chiricheș într-o eventuală finală a barajului pentru Conference League.

Mirel Rădoi, după ce Becali a impus excluderea lui Chiricheș: "Prefer să nu comentez"

Vlad Chiricheș (36 de ani) a fost titularizat în partida cu Oțelul Galați pe postul de închizător și a fost schimbat în minutul 65 cu Baba Alhassan.

La conferința de presă de după joc, lui Mirel Rădoi i s-a transmis că Gigi Becali a avut un discurs dur la adresa lui Vlad Chiricheș, dar și că omul de afaceri a cerut ca veteranul echipei să nu fie folosit în eventuala finală a barajului pentru Conference League.

Rădoi a răspuns calm, spunând că pentru moment nu dorește să comenteze.

"Mai avem partida de la Constanța, mai avem partida de acasă cu Petrolul, deci până la partida de baraj cu locul 7 sau 8, iar după cu locul 3, vom vedea până atunci. N-aș vrea să trag concluzii acum, după o victorie cu 4-0. Deocamdată prefer să nu comentez", a spus Mirel Rădoi, conferința de presă.