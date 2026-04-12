VIDEO Reacția lui Mirel Rădoi, după ce Gigi Becali i-a impus să nu îl mai folosească pe Vlad Chiricheș

Reacția lui Mirel Rădoi, după ce Gigi Becali i-a impus să nu îl mai folosească pe Vlad Chiricheș Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali pare că și-a pierdut deja răbdarea și nu îi mai acordă libertate totală lui Mirel Rădoi la FCSB, așa cum promisese la momentul instalării, în urmă cu o lună.

TAGS:
Gigi BecaliFCSBVlad ChirichesMirel Radoi
Din articol

După FCSB - Oțelul Galați 4-0, Gigi Becali a avut un discurs foarte dur la adresa lui Vlad Chiricheș (36 de ani), spunând despre veteranul celor de la FCSB că ar trebui să se retragă. Finanțatorul campioanei a transmis că îi va impune lui Mirel Rădoi să nu îl folosească pe Chiricheș într-o eventuală finală a barajului pentru Conference League.

Mirel Rădoi, după ce Becali a impus excluderea lui Chiricheș: "Prefer să nu comentez"

  • Vlad Chiricheș (36 de ani) a fost titularizat în partida cu Oțelul Galați pe postul de închizător și a fost schimbat în minutul 65 cu Baba Alhassan.

La conferința de presă de după joc, lui Mirel Rădoi i s-a transmis că Gigi Becali a avut un discurs dur la adresa lui Vlad Chiricheș, dar și că omul de afaceri a cerut ca veteranul echipei să nu fie folosit în eventuala finală a barajului pentru Conference League.

Rădoi a răspuns calm, spunând că pentru moment nu dorește să comenteze.

"Mai avem partida de la Constanța, mai avem partida de acasă cu Petrolul, deci până la partida de baraj cu locul 7 sau 8, iar după cu locul 3, vom vedea până atunci. N-aș vrea să trag concluzii acum, după o victorie cu 4-0. Deocamdată prefer să nu comentez", a spus Mirel Rădoi, conferința de presă.

Publicitate

Gigi Becali îi impune lui Mirel Rădoi să nu îl mai folosească pe Vlad Chiricheș

Becali a amenințat că la o eventuală finală a barajului pentru Conference League va interveni și va impune ca Vlad Chiricheș să nu joace. Declarațiile patronului de la FCSB cu siguranță nu îi vor pica bine lui Mirel Rădoi, căruia i s-a promis libertate totală în momentul revenirii la echipă.

"Totul depinde de Mirel. La toți jucătorii depind de Mirel. Singurul care depinde de mine e Chiricheș. Unde eu știu ceva sută la sută, nu mai întreb niciun specialist. Poate nu mă băgam deloc, dar am fost intrigat. Dacă vezi că nu mai poți să joace... punct! Dacă vezi că nu mai poți, spune că nu mai poți!

Și eu i-am prelungit contractul lui Chiricheș și m-am rugat de el acum 6-8 luni. Dar acum nu mai poate și cu asta basta. Poate să se supere și să facă ce vrea el. 

E o chestiune de rectificare. Avem un meci de jucat peste două luni, iar Mirel trebuie să aleagă cea mai bună formulă. El o să audă ce spun eu acum. O să-i spun: 'Băi, finule, nu poate! Poți să te superi și să faci ce vrei tu, dar nu mai poate'. Lasă-ne, mă, vrei să ne nenorocești?! Gata!", a spus Becali, la Prima Sport.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
ULTIMELE STIRI
Fotbalistul „interzis” de Becali la FCSB, lăudat de Pintilii: „Eu zic doar adevărul”
Fotbalistul „interzis” de Becali la FCSB, lăudat de Pintilii: „Eu zic doar adevărul”
Istorie! O femeie a fost numită antrenor principal în Bundesliga
Istorie! O femeie a fost numită antrenor principal în Bundesliga
Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!”
Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!”
Adio, Scudetto! A mai rămas o singură rivală pentru Interul lui Chivu: ce a spus Allegri după marea surpriză din Serie A
Adio, Scudetto! A mai rămas o singură rivală pentru Interul lui Chivu: ce a spus Allegri după marea surpriză din Serie A
Adrian Ilie, prins băut la volan în Vinerea Mare! Permis suspendat
Adrian Ilie, prins băut la volan în Vinerea Mare! Permis suspendat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția ”dușmanilor” lui Mircea Lucescu după moartea legendarului antrenor! ”Il Luce” i-a făcut praf după meciul României

Reacția ”dușmanilor” lui Mircea Lucescu după moartea legendarului antrenor! ”Il Luce” i-a făcut praf după meciul României

"Iată cât de mult îl iubește PAOK pe Răzvan!" Grecii dezvăluie ce s-a plănuit la Salonic

"Iată cât de mult îl iubește PAOK pe Răzvan!" Grecii dezvăluie ce s-a plănuit la Salonic

"Care sunt diferențele dintre Chivu și Inzaghi?" Cum a răspuns Yann Sommer, veteranul de la Inter

"Care sunt diferențele dintre Chivu și Inzaghi?" Cum a răspuns Yann Sommer, veteranul de la Inter

Inedit! I-a propus lui Mirel Rădoi un transfer pentru FCSB chiar la ieșirea de pe stadion

Inedit! I-a propus lui Mirel Rădoi un transfer pentru FCSB chiar la ieșirea de pe stadion

Moment rușinos la FCSB - Oțelul! Ce s-a întâmplat la momentul de reculegere dedicat lui Mircea Lucescu a umbrit spectacolul de fotbal

Moment rușinos la FCSB - Oțelul! Ce s-a întâmplat la momentul de reculegere dedicat lui Mircea Lucescu a umbrit spectacolul de fotbal

Gigi Becali a făcut praf un jucător de la FCSB! ”Nu mai știe, nu mai poate, îi zic lui Rădoi să nu-l mai bage”

Gigi Becali a făcut praf un jucător de la FCSB! ”Nu mai știe, nu mai poate, îi zic lui Rădoi să nu-l mai bage”



Recomandarile redactiei
Fotbalistul „interzis” de Becali la FCSB, lăudat de Pintilii: „Eu zic doar adevărul”
Fotbalistul „interzis” de Becali la FCSB, lăudat de Pintilii: „Eu zic doar adevărul”
Istorie! O femeie a fost numită antrenor principal în Bundesliga
Istorie! O femeie a fost numită antrenor principal în Bundesliga
Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!”
Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!”
Adio, Scudetto! A mai rămas o singură rivală pentru Interul lui Chivu: ce a spus Allegri după marea surpriză din Serie A
Adio, Scudetto! A mai rămas o singură rivală pentru Interul lui Chivu: ce a spus Allegri după marea surpriză din Serie A
Cristi Popovici: „A scos Sechelariu pistolul și a tras din aer” / „Am simțit atunci că s-a rupt ceva în mine când am plecat de la Botoșani”
Cristi Popovici: „A scos Sechelariu pistolul și a tras din aer” / „Am simțit atunci că s-a rupt ceva în mine când am plecat de la Botoșani”
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Prima plecare de la FCSB după eliminarea din UCL! Propunerea surprinzătoare a lui Gigi Becali pentru un jucător important
Prima plecare de la FCSB după eliminarea din UCL! Propunerea surprinzătoare a lui Gigi Becali pentru un jucător important
Gigi Becali a dezvăluit salariul uriaș pe care îl are Chiricheș la FCSB: „Nu îmi convine!”
Gigi Becali a dezvăluit salariul uriaș pe care îl are Chiricheș la FCSB: „Nu îmi convine!”
CITESTE SI
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!