Un fost jucator de la Dinamo s-a intors in Spania! Era om de baza in Stefan cel Mare, dar a ajuns la o echipa de liga a 3-a! Unde va evolua

Din cauza problemelor financiare, mai multi fotbalisti care au fost adusi in vara si-au reziliat contractele cu Dinamo, dupa doar cateva luni.

Unul din jucatorii care au parasit-o prematur pe Dinamo, Isma Lopez, a fost un om de baza in perioada petrecuta in Romania. Fundasul de 31 de ani a bifat 8 partide pentru "caini", dar dupa neplata salariilor si-a depus memoriu, fiind declarat liber de contract. Isma Lopez a fost unul din primii fotbalisti care au parasit-o pe Dinamo, alaturi de Borja Valle.

Isma Lopez a semnat cu Racing Santander, echipa din liga a 3-a spaniola, dupa ce a asteptat o perioada destul de lunga o oferta dintr-un esalon superior, care insa nu a venit.

Intors in Spania, fotbalistul a vorbit despre perioada petrecuta la Dinamo si despre motivele care l-au determinat sa plece atat de repede din Romania.

"A fost greu, m-am simtit bine acolo. Tot ce ni s-a promis arata foarte bine. Fiind acolo mi-am dat seama de amploarea clubului. Am fost foarte fericit, am aparat un tricou istoric. Dar tot ce am vorbit despre imbunatatirea facilitatilor si gestionarea zilnica nu a fost facut.

E un club mare, dar inca traieste in trecut. Proiectul pe care ni l-au prezentat nu a aparut. Nici contractul nu a fost indeplinit si a devenit imposibil sa continuam asa. Asta ma intristeaza pentru ca era un loc in care as fi petrecut mult timp", a spus Isma Lopez, intr-un interviu acordat pentru diariodenavarra.es.