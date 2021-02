"Eu inca dau bani la Dinamo! Sustin clubul substantial!" Negoita, anunt SOC! "O sa ma inscriu in DDB cand voi incasa din restante!"

Ionut Negoita nu vrea sa auda de o revenire ca proprietar la Dinamo.

Spera ca situatia clubului sa fie rezolvata si banii sa inceapa sa intre in conturi. Asta ar insemna si plata datoriilor catre el. Negoita spune ca 'finanteaza' in continuare Dinamo prin facilitatile pe care le face echipei. Fostul patron are de gand sa intre in program DDB in momentul in care Dinamo va incepe sa-si achite din datoriile pe care le are la el.

"Eu sustin inca Dinamo. Substantial! De ce va mira? Ii las cu sediul la RIN, cu magazinul, cu cantonamentul, sustin destul de multe chestii. Cand se vor rezolta toate astea si voi incasa ceva din restante, atunci o sa ma inscriu si in DDB. E de apreciat ce fac suporterii, sunt pasi spre normalitate. Am avut mereu deschidere catre DDB. E usor sa gasesti o tinta in care sa arunci cu sageti. Imi doream ca fanii sa intre la conducerea clubului, erau cel mai bine intentionati, dar nu puteam astepta la nesfarsit pana se hotarasc. Nu mai puteam merge pe promisiuni. Imi consumau din energie. N-am mai asteptat si s-a ajuns la varianta Cortacero", a spus Negoita pentru gsp.ro.

Omul de afaceri crede ca Dinamo va castiga derby-ul cu FCSB din campionat, miercuri seara: "Cred ca se termina 2-0. Ma voi uita la meci, mai relaxat decat atunci cand eram la conducerea clubului. E placere mai mare acum. Stresul si presiunea nu-mi ofereau momente de bucurie. Acum, sunt linistit si pot sa vad calm un meci de fotbal! Cred ca Dinamo poate ajunge in playoff. Trebuie sa se ajunga la o formula stabila, de conducere si de finantare, care sunt mai importante acum decat intrarea in playoff."