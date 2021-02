Prima de ZECI DE MII de euro pentru jucatorii lui Dinamo daca vor castiga cu FCSB! Cati bani vor lua daca UCID marea rivala

Chiar daca au mari probleme financiare, Dinamo va juca cu o prima de zeci de mii de euro pe masa.

Dinamo - FCSB va fi derby-ul etapei a 21-a din Liga. Jucatorii echipei din din Stefan cel Mare vor beneficia de o prima de joc, in cazul in care vor castiga contra liderului din Liga 1. Toti cei 55 de mii de euro care vor fi stransi din vanzarea de bilete virtuale vor ajunge in buzunarele fotbalistilor dinamovisti, potrivit Fanatik. Pana duminica seara au fost vandute 15 mii de bilete, dar se asteapta ca toate sa fie vandute pana la ora inceperii meciului.

Chiar inainte de marele derby, fanii lui Dinamo sunt in razboi cu fostul antrenor Cosmin Contra. Ei ii reproseaza faptul ca fostul international roman cere bani chiar in momentul cand echipa trece prin momente dificile.

Pablo Cortacero nu i-a livrat niciun ban, iar Contra a depus memoriu. "Gurita" cere 65 de mii de euro, iar cu tot cu taxe, suma ajunge la 100.000 de euro.

"Nu vreau sa intru in polemica de niciun fel cu nimeni. Au fost 4 luni foarte grele pentru mine. Am cerut banii doar pentru ce am muncit, nu am cerut niciun euro in plus, desi legal o puteam face. Tocmai pentru ca e vorba de Dinamo nu am solicitat ceva pentru ce nu am muncit. Pentru tot ce am trait eu acolo, din cauza spaniolilor, cred ca merit acei bani", a spus Cosmin Contra pentru Prosport.