Scapat din HAOSUL de la Dinamo, Isma Lopez este aproape de o revenire in Spania! Ce a spus despre clubul alb-rosu: "Am fost foarte fericit, am aparat un tricou istoric"

Fundasul stanga in varsta de 31 de ani a plecat din Stefan cel Mare din cauza problemelor financiare de la clubul alb-rosu.

Fotbalistul crescut de Athletic Bilbao este aproape de o revenire in fotbalul spaniol. Jurnalistii de la elcorreo.com anunta ca fostul dinamovist se afla in negocieri cu Racing Santander, echipa care evolueaza in acest moment in Liga 3 spaniola.

In cazul in care mutarea s-ar concretiza, Santander ar fi a sasea echipa din Spania pentru care joaca Isma Lopez dupa Bilbao, Real Zaragoza, Lugo, Sporting Gijon si Tenerife.

Recent, Isma a oferit un interviu in presa din Spania in care a vorbit despre perioada petrecuta la Dinamo. El a dezvaluit ca a fost bucuros sa poata imbraca tricoul alb-rosu, dar a fost foarte dezamagit de promisiunile neonorate ale conducerii clubului.

"A fost greu, m-am simtit bine acolo. Tot ce ni s-a promis arata foarte bine. Fiind acolo mi-am dat seama de amploarea clubului. Am fost foarte fericit, am aparat un tricou istoric. Dar tot ce am vorbit despre imbunatatirea facilitatilor si gestionarea zilnica nu a fost facut.

E un club mare, dar inca traieste in trecut. Proiectul pe care ni l-au vandut nu a aparut. Nici contractul nu a fost indeplinit si a devenit imposibil sa continuam asa. Asta ma intristeaza pentru ca era un loc in care as fi petrecut timp", a declarat Isma Lopez pentru diariodenavarra.es.

Isma Lopez a jucat noua meciuri pentru Dinamo in acest sezon in toate competitiile, opt in Liga 1 si unul in Cupa Romaniei.