"Voiau sa stau sa fac infarct ca Neagoe?! Merit banii aia!" Reactia lui Contra dupa acuzatiile DDB! Ce a spus fostul antrenor al lui Dinamo

Cosmin Contra (43 ani) vrea ca Dinamo sa ii achite salariul pe cele trei luni petrecute pe banca tehnica.

Decizia antrenorului i-a infuriat pe fani, care l-au acuzat de faptul ca el i-a adus pe spaniolii care au adus clubul in situatia dezastruoasa, iar acum are pretentii la bani.

In total, Contra trebuie sa primeasca 75 000 de euro de la Dinamo si a mers la comisiile FRf pentru a-si cere banii.

Cosmin Contra a raspuns atacurilor fanilor, motivand ca isi merita banii pe care ii cere pentru toata munca pe care a depus-o la club.

"Au fost patru luni foarte grele pentru mine. Am cerut banii doar pentru ce am muncit. Nu am cerut niciun euro in plus, desi legal o puteam face. Tocmai pentru ca e vorba de Dinamo nu am solicitat ceva pentru ce nu am muncit. Pentru tot ce am trait eu acolo, din cauza spaniolilor, cred ca merit acei bani.

Am rezistat cat am putut fizic si psihic. Cand am simtit ca nu mai pot, am decis sa plec. Ce voiau? Sa stau si sa fac infarct ca Neagoe?! Sa cad pe teren?! Nu am mai putut! Am avut nevoie de o luna sa imi revin. Nu sunt victima, nu ma dau victima. Am fost la spital sa fac analize.

Mi-am asumat ca garantez pentru spanioli si mi-am luat-o in freza. Nimeni nu stie cum m-am simtit, prin ce am trecut timp de patru luni si ce eforturi am facut ca sa pun echipa pe picioare. Dorm foarte linistit. In afara ca am crezut in proiect, nu am gresit nimic. Am vrut sa formez o echipa de play-off si la anul sa ne batem la titlu. Am trait in tensiune, in minciuna si presiune. Apoi am spus stop! Am si eu familie.

Cred ca am fost si sunt corect cu mine si cu ce s-a intamplat. Am apelat la comisii pentru banii pe care i-am muncit. Sunt in discutii cu DDB si nu am nicio problema sa ajung la un acord. Am fost si voi ramane mereu un dinamovist", a spus Cosmin Contra pentru ProSport.