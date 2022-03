Până la Haaland, Barcelona a dat o lovitură Realului! Noul star al fotbalului spaniol a ales să joace pentru catalani

Pablo Torre (18 ani), mijlocașul central ofensiv lui Racing Santander și al naționalei Spania U19, a fost curtat insistent de FC Barcelona și Real Madrid, dar a ales să semneze cu formația catalană. Santander este lider în Grupa A din Segunda B, liga a treia spaniolă, la egalitate cu Deportivo La Coruna, iar Torre a fost unul dintre cei mai importanți oameni ai echipei din Cantabria, jucând în 21 de meciuri și marcând 6 goluri.

Clauză de reziliere de 100 de milioane de euro pentru Torre

Cu un fizic deloc impresionant (172cm, 63kg), el este considerat un talent mai mare ca Pedri și se anticipează că ar putea avea un potențial la fel de mare ca Xavi și Iniesta, legendarii mjlocași ai catalanilor. Torre este cotat la 1 milion de euro, dar la Barcelona va avea o clauză de reziliere de 100 de milioane de euro, cu un contract valabil până în 2026. Juniorul se va antrena cu echipa de seniori, dar va evolua pentru următoarele luni la Barca B, locul 12 în Grupa B a ligii a treia spaniole.

"E un mare talent. E un transfer pentru prezent și pentru viitor"

"Este un mare talent, poate juca mijlocaș și extremă, lovește mingea cu ambele picioare, dă pase decisive, marchează goluri și poate juca în mai multe sisteme de joc. Are capacitatea să se impună la Barcelona, Totul depinde de el, dar are o atitudine bună, e un copil cuminte. E un transfer excelent atât pentru prezent, cât și pentru viitor. Se va antrena cu prima echipă și va evolua mai mult la Barca B, așa cum fac Jutgla and Abde, pentru că un jucător de 18 ani are mare nevoie de meciuri pentru a se dezvolta cum trebuie", a spus Xavi.

Lotul catalanilor e plin de jucători formați de club

Cu probleme financiare în ultimii ani, Barcelona i-a promovat pe tinerii Pedri (19 ani), Nico Gonzalez (20 ani), Oscar Mingueza (22 ani), Riqui Puig (22 ani), Ferran Jutgla (23 ani), Alejandro Balde (18 ani), Abde Ezzalzouli (20 ani), Ilias Akhomach (17 ani), Estanis Pedrola (19 ani), Alvaro Sanz (21 ani), Ansu Fati (19 ani) și Gavi (17 ani). În lotul catalanilor se mai află alți componenți ai La Masia, celebra academie a clubului, precum Gerard Pique, Adama Traore, Jordi Alba, Sergi Roberto și Eric Garcia.