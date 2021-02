BREAKING NEWS: Cadou de ADIO pentru Coltescu?! A fost trimis la superderby-ul Dinamo - FCSB! Ar putea fi ultimul meci EUROPEAN din cariera sa

Implicat intr-o ancheta a UEFA dupa scandalul de la PSG - Basaksehir si devenit un nume cunoscut la nivel mondial, Sebastian Coltescu a fost 'menajat' de CCA in ultimele saptamani.

Centralul din Craiova a revenit pe teren la inceputul anului, in Sepsi 4-1 Astra. A mai arbitrat si la Botosani 1-0 Hermannstadt, iar acum primeste din partea sefilor din arbitraj 'Clasicul' din Liga 1. Coltescu va fi la centru in Dinamo - FCSB, meci programat sa se joace miercuri de la 20:45 (live text pe www.sport.ro).

Desi e un arbitru experimentat si are ani buni pe lista FIFA, Coltescu (43 de ani) a oficiat o singura data la un Dinamo - FCSB, in 2013. FCSB a castigat cu 2-0 atunci, iar prestatia lui Coltescu a fost criticata.

Sebastian Coltescu isi incheie in vara cariera de arbitru international. Vassaras a decis sa nu-l mai treaca pe lista FIFA. Dinamo - FCSB ar putea astfel sa fie ultimul meci 'european' pentru Coltescu inainte sa iasa din lotul european al Comisiei Centrale de Arbitri.

UEFA inca aduna probe in cazul in care e judecat Coltescu. Federatia europeana nu a facut niciun anunt in ceea ce priveste procesul in care e implicat romanul dupa acuzatiile de rasism care i-au fost aduse la partida de Champions League din decembrie 2020.