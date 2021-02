Inca un TRANSFER pentru Dinamo! 'Cainii' negociaza cu un fost campion din Liga 1! Jucatorul pe care vor sa il aduca inainte de SOCUL cu FCSB

Dinamo mai pregateste un transfer in aceasta perioada de mercato.

'Cainii' negociaza inca un transfer, de aceasta data pentru postul de fundas dreapta. Plecarea lui Alexander Gonzalez, care a semnat cu Malaga, i-a lasat pe dinamovisti neacoperiti. Deian Sorescu evolueaza pe pozitia respectiva, insa nu are rezerva.

Astfel, oficialii lui Dinamo ar negocia cu jucatorul care a castigat doua titluri de campion in Liga 1 alaturi de CFR Cluj, Andrei Peteleu, anunta Gazeta Sporturilor.

Fundasul dreapta de 28 de ani a ramas liber de contract pe 1 ianuarie, dupa despartirea de Sheriff Tiraspol. In acest sezon, Peteleu a evoluat in 11 meciuri pentru echipa sa.

Fundasul cu 6 prezente la nationala U21 a Romaniei este cotat la 350 000 de euro conform Transfermarkt.

Dinamo a bifat a doua victorie consecutiva in campionat, acolo unde se afla pe locul 9 in clasament, cu 25 de puncte obtinute in 20 de meciuri! Pentru 'caini' urmeaza duelul de foc cu FCSB in campionat, urmand sa se intalneasca cu ros-albastrii si in meciul din Cupa Romaniei.