"Este cel mai bun!" A jucat cu Messi si Ronaldo, iar acum si-a ales FAVORITUL! Angel Di Maria a dat VERDICTUL

Cine este cel mai bun jucator in opinia lui Di Maria.

Di Maria a fost colegul lui Cristiano Ronaldo in atacul lui Real Madrid, iar cu Messi a jucat la nationala Argentinei. Mijlocasul trecut pe la Real Madrid, Manchester United a spus cine este cel mai bun jucator in opinia sa.

"A fost un vis sa am posibilitatea de a juca cu Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo sau Leo Messi. Au fost jucatori pe care i-am folosit pe PlayStation si nu mi-as fi imaginat niciodata ca voi ajunge sa joc cu ei in viata reala. Obisnuiam sa ii urmaresc, dar sa am ocazia sa joc cu ei a fost foarte placut. Leo Messi este cel mai bun dintre toti cei enumerati, Cristiano este un monstru si Neymar este pur si simplu o bucurie pentru fotbal. Este brazilian si cand joaca tot ce face este sa se distreze. Ibra este nebun, un personaj total. Pe teren poate parea un tip rau, dar este minunat, un tip foarte bun. M-am inteles foarte bine cu el cand a fost la PSG. Rooney este un tip linistit. Nu am crezut niciodata ca poate fi atat de puternic. Cu atati jucatori grozavi cu care am jucat, imi este greu sa aleg. Dar daca ar trebui sa o fac, as spune Leo!", a fost declaratia lui Di Maria pentru TyC Sports.