Cele mai tari IMAGINI cu cel mai NEASTAMPARAT copil al lui Messi! Ce a mai facut Mateo

Mateo Messi este un adevarat personaj.

Copilul mijlociu al argentinianului face furori de fiecare data cand apare, iar ultimele imagini cu el nu se lasa mai prejos. Mateo Messi apare alaturi de parintii lui, la un meci de-al fratelui sau mai mare Tiago.

Antonella si Messi stau pe banca si vorbesc cu un apropiat, in timp ce Mateo se straduieste sa se urce pe banca alaturi de ei. Dupa ce reuseste, intr-un final, se arunca de pe banca si cade pe gazon. Imaginile au devenit in scurt timp virale si au atras simpatia fanilor.

JAJAJAJA se cae Mateo y Messi y Antonella ni se mueven, les da igual todo. pic.twitter.com/FEj9GzsI2x — Frenkismo (@FrenkismoFCB) January 24, 2020

Se intelege bine si cu Griezmann

Recent au fost publicate filmari si din avionul cu care Messi si coechipierii sai au mers la gala Balonul de Aur. In filmare apare Mateo care ii imita bucuria lui Antoine Griezmann din momentul in care marcheaza. Baiatul lui Messi si atacantul francez se distreaza sub privirile starului argentinian.