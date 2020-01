Barcelona a facut PRIMUL TRANSFER al ANULUI! Catalanii l-au luat pe urmasul lui Cristiano Ronaldo de la Sporting

Dupa plecarile lui Carlez Peres si Jean-Clair Todibo, la Roma, respectiv Schalke 04, catalanii au reusit sa faca primul transfer al iernii.

Francisco Trincao este noul jucator al FC Barcelonei, dupa cum a anuntat chiar clubul pe contul oficial. Atacantul lui Sporting Braga va ajunge la catalani de la 1 iulie 2020.

Barcelona va plati 31 de miloane de euro in schimbul transferului. Extrema portugheza va semna un contract pe 5 sezoane, pana in sezonul 2024/2025, iar clauza lui de reziliere va fi de 500 de milioane de euro.

Trincao este considerat una dintre marile perle ale fotbalului portughez si este comparat cu Cristiano Ronaldo sau Figo. In acest sezon, portughezul a jucat 22 de meciuri pentru Sporting si a inscris 3 goluri.

Francisco Trincão

