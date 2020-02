Se pregateste BOMBA verii! Juventus bate toate recordurile de transfer in Italia si aduce cel mai bun fundas din lume! Pe cine vor langa Ronaldo

Juventus si-a fixat principala tinta in urmatoarea perioada de transferuri.

"Batrana Doamna" si-a stabilit principalul obiectiv pentru campania de transferuri din vara viitoare. Conducerea din Torino il vrea cu orice pret pe Virgil van Dijk si este pregatita sa ofere 180 de milioane de euro in schimbul celui mai bun fundas din lume.

Anuntul este cap de afis in The Sun, care citeaza surse din Italia. Intinerirea defensivei este un obiectiv foarte important pentru Juventus, deoarece Bonucci va implini 33 de ani in mai, iar Chielini va face 36 in vara. Un alt motiv pentru care se doreste aducerea lui Van Dijk este pentru a-l ajuta sa creasca in joc pe De Ligt, jucator cu care face cuplu si in centrul defensivei din nationala Olandei.