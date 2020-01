Povestea de DRAGOSTE dintre Kobe Bryant, AC Milan si Barcelona! Baschetbalistul era prieten bun cu Lionel Messi

Legendarul baschetbalist iubea fotbalul, dupa cum declara el. Prima echipa pe care a urmarit-o a fost AC Milan, echipa pe care a crescut urmarind-o, dat fiind faptul ca tatal sau a jucat baschet in Italia. Jucatorul lui preferat a fost Marco van Basten.

"AC Milan a fost intotdeauna echipa mea favorita. Totul a inceput in Italia, acolo obisnuiam sa merg pe terenurile de baschet sa joc singur, iar sub cosuri existau portile de fotbal.

Apaream acolo vrand sa joc baschet, insa in jurul meu erau vreo 12 copii care asteptau sa joace fotbal. Ma puneau in poarta doar pentru ca aveam mainile si picioarele lungi si trebuia sa opresc orice minge venea in directia mea", a declarat Kobe Bryant intr-un interviu pentru CNN.

Cu timpul, pasiunea baschetbalistului pentru fotbal a crescut, si desi s-a declarat fan al lui AC Milan, in ultimul deceniu acesta a inceput sa indrageasca si Barcelona, datorita prieteniei sale cu Ronaldinho si ulterior cu Lionel Messi, pe care l-a cunoscut cand acesta era la inceputul carierei sale in fotbal, la doar 17 ani.

"Daca imi tai mana, frate, vei vedea patru culori: albastru si grena (n.r culorile Barcelonei) si rosu si negru (n.r culorile lui AC Milan)", a declarat Kobe Bryant.

Despre intalnirea cu Messi, Bryant a spus ca Ronaldinho le-a facut cunostinta si a relatat tot momentul intr-un interviu.

"Cred ca Messi avea 18 sau 17 ani atunci. Ronaldinho l-a chemat si mi-a zis: 'Kobe, vreau sa il cunosti pe fotbalistul care va deveni cel mai mare jucator al tuturor timpurilor'", a dezvaluit baschetbalistul.

Cei doi au aparut in numeroase reclame impreuna pentru Turkish Airlines.

Ambele cluburi pe care Kobe Bryant le-a iubit au postat mesaje de condoleante pentru pierderea legendei NBA.

"Socati de moartea lui Kobe Bryant, un atlet exemplar, atat pe teren cat si in afara lui. Sincere condoleante familiei si celor apropiati. Odihneste-te in pace!", au scris cei de la Barcelona pe pagina oficiala de Twitter.

Shocked by the death of @KobeBryant , an exemplary athlete both on and off the basketball court. Our most heartfelt condolences to his family and loved ones. Rest in peace. pic.twitter.com/wGhF4xouVL

"Nu avem cuvinte sa exprimam cat de socati suntem sa auzim de decesul unuia dintre cei mai mari sportivi ai tuturor timpurilor si un far "rossonero", Kobe Bryant. Toate gandurile noastre merg catre familiile celor care au murit in tragicul accident. Ne vei lipsi, Kobe!", au scris si cei de la AC Milan.

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe ????❤️???? pic.twitter.com/FOd365chEL