"Exista un singur jucator care face asa ceva!" Un fost jucator de la Real Madrid se INCLINA in fata GENIULUI lui Messi

Jose Maria Gutierrez, cunoscut drept "Guti", actualul antrenor al Almeriei si fost jucator al lui Real Madrid, a vorbit intr-un interviu acordat postului de televiziune Universo Valdano despre Leo Messi.

Subiectul a fost deschis in momentul in care a vorbit despre modul in care incearca sa isi faca echipa sa joace.

"Pentru modul in care jucam eu, greseam foarte mult. Jucatorilor mei le spun: prefer sa dea unul 10 pase de gol, sa rateze 8, dar sa inscrie doua. Pasele orizontale nu sunt bune de nimic.

Exista un singur jucator care este extrem de stabil si are cele mai multe ocazii intr-un meci, acela este Messi. De fiecare data cand intra pe teren se intampla ceva. Alti jucatori au si suisuri si coborasuri", a declarat Guti.

Guti: "I only know one player who has had such beastly success in every game. And it is Messi. Every time he is in the field something happens. All the other players have many ups and downs". pic.twitter.com/1vwhTHjylL