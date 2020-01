Griezmann l-a CASTIGAT complet pe Messi! Imagini SENZATIONALE cu francezul alaturi de cel mai rebel copil al argentinianului! Ce fac cei doi

Antoine Griezmann s-a acomodat la Barcelona.

Desi se spunea ca relatia dintre atacantul francez si starul echipei, Leo Messi, nu este tocmai cea mai buna, cei doi par sa se inteleaga mai bine ca niciodata. Intr-un filmulet aparut pe retelele de socializare, Messi si Griezmann apar in prim-plan in avion.

Messi sta alaturi de fiul sau, Mateo, iar Griezmann se afla in randul din fata lor, jucandu-se cu baiatul mijlociu al lui Messi. Cel mic a inceput sa imite modul in care se bucura francezul in momentul in care marcheaza, ceea ce il face pe tatal lui sa zambeasca. Antoine Griezmann ii raspunde rapid lui Mateo Messi si incepe sa ii arate micutului cum se bucura el la goluri.

Griezmann foloseste un dans celebru dintr-un joc video, Fortnite, pentru a-si sarbatori golurile.