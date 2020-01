I-A UITAT PE MESSI SI SUAREZ? Neymar a mers IMPREUNA cu coechipierii sai la un meci de baschet

Jucatorii lui PSG au mers impreuna la un meci de baschet care a avut loc in Paris.

Aflati in primul rand, la doar cativa centimetri de podea, jucatorii lui PSG s-au bucurat la maxim de spectacolul oferit de jucatorii celor doua echipe din NBA, Milwaukee si Charlotte.

Neymar a mers impreuna cu Kylian Mbappe, Mauro Icardi, Thiago Silva, Marco Veratti si Marquinhos si au asistat la un spectacol de zile mari, alaturi de alti 16.000 de fani ai NBA.



"Sunt un mare fan al lui Warriors, chiar daca stiu ca trec prin momente grele. Baschetul meu merge putin mai bine, inca nu sunt in varf de forma, dar am progresat si este o placere sa fiu aici. Am vorbit cu Nicolas Batum. Este o placere sa ii vad pe toti jucatorii ambelor echipe", a declarat Kylian Mbappe.

"Sunt un fan NBA, il cunosc pe Giannis Antetokounmpo si sunt foarte fericit ca am ocazia sa il vad", a adaugat si Neymar.

A custom Bucks jersey for Neymar ????#FearTheDeer pic.twitter.com/Gevwo443rl — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 24, 2020

Vizita jucatorilor la meciul NBA vine la o zi dupa ce Paris Saint-Germain a prezentat oficial cel de-al patrulea kit al clubului, facut in colaborare cu Jordan. Impreuna cu acest kit, a fost lansata o intreaga colectie, care cuprinde treninguri, tricouri de antrenament si tricouri de baschet. De asemenea, Jordan si PSG au colaborat si pentru o colectie de incaltaminte.