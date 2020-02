Etapa si RECORDUL pentru Cristiano Ronaldo! Ce borna a mai depasit portughezul: e primul jucator care reuseste asta

Cristiano Ronaldo a marcat din nou in Serie A. Portughezul a inscris din penalty si a ajuns la a 9-a etapa consecutiva in care marcheaza.

Ronaldo este primul jucator din istoria lui Juventus care reuseste acest lucru, dupa ce l-a depasit pe Trezeguet, care reusise sa marcheze 8 etape consecutive.

Este a 18-a reusita a atacantului in acest sezon de Serie A.

The First Juventus player to score in 9 serie a games in a row. ????#JuveFiorentina

