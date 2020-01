MESSI LA SUPERLATIV! Argentinianul depaseste TOATE barierele si DOBOARA primul record din acest an

Barcelona a invins-o pe Leganes in optimile Cupei Regelui cu 5-0, pe teren propriu.

Catalanii au depasit infrangerea usturatoare cu Valencia din La Liga, 2-0 si s-au impus fara probleme in fata lui Leganes, in optimile Cupei Regelui, calificandu-se astfel mai departe.



Griezmann a deschis scorul pentru Barcelona, iar Lenglet a semnat sentinta primei reprize cu o lovitura de cap din cornerul executat perfect de Leo Messi. Starul argentinian a iesit la rampa in cea de-a doua repriza, cu un sut din interiorul careului, in minutul 59. Mijlocasul catalanilor, Arthur a inscris si el, iar Messi a inchis tabela in minutul 89 din pasa inspirata a lui Rakitic.

Meciul a avut o insemnatate speciala pentru Messi, care a doborat inca un record in tricoul catalanilor, primul pe acest an. Argentinianul a ajuns la 500 de victorii cu Barcelona.