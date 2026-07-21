LeBron James și Anthony Davis ar putea fi din nou colegi la Warriors

Deși mai este dorit de Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia 76ers și Minnesota Timberwolves, după ce a devenit liber de contract, cele mai mari șanse să-l înregimenteze pe LeBron James le are Golden State Warriors. Conform ultimelor informații din presa americană, echipa din San Francisco vrea să-i aducă la "pachet" pe LeBron James (Los Angeles Lakers) și Anthony Davis (Washington Wizards), care să formeze un Big Four împreună cu Stephen Curry și Draymond Green. James și Davis au fost colegi la Lakers, între 2019 și 2025, înainte ca ultimul să plece la Dallas Mavericks, într-un schimb cu Luka Doncic.

Rămâne de văzut pe cine va ceda formația din California, în condițiile în care James a avut un salariu de aproape 53 de milioane de dolari, în sezonul trecut, și ar putea fi însoțit de fiul său, Bronny James (21 de ani), iar Davis a primit 58.5 milioane de dolari la Wizards.

Golden State Warriors este un club înființat în 1946, care a mai purtat denumirile Philadelphia Warriors (1946-1962) și San Francisco Warriors (1962-1971). "Războinicii" au în palmares șapte titluri în NBA (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022), Conference titles (7) și Division titles (12). Echipa este antrenată din 2014 de Steve Kerr, iar vedetele actualului lot sunt Stephen Curry (38 de ani), Draymond Green (36 de ani), Al Horford (40 de ani), Kristaps Porzingis (30 de ani) și Jimmy Butler (36 de ani).

LeBron James este de patru ori campion al NBA

LeBron James (41 de ani) a evoluat în NBA pentru Cleveland Cavaliers (2003-2010, 2014-2018), Miami Heat (2010-2014) și Los Angeles Lakers (2018-2026). În palmares are titlul de campion al NBA (2012, 2013, 2016, 2020), NBA Finals MVP (4), NBA Most Valuable Player (4), NBA All-Star (22), NBA All-Star Game MVP (3), All-NBA First Team (13), NBA scoring champion (2008), NBA assists leader (2020), includerea în NBA 75th Anniversary Team și trei titluri olimpice cu SUA (2008, 2012, 2024).

Anthony Davis (33 de ani) a mai evoluat pentru New Orleans Hornets / Pelicans (2012-2019), Los Angeles Lakers (2019-2025), Dallas Mavericks (2025-2026) și Washington Wizards (2026). În palmares are un titlul de campion al NBA (2020), NBA All-Star (10), NBA All-Star Game MVP (1), All-NBA First Team (4), NBA blocks leader (3), includerea în NBA 75th Anniversary Team, FIBA Basketball World Cup (2014) și două medalii olimpice de aur (2012, 2024).

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