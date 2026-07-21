Retrogradată în divizia secundă după un sezon în Superligă, Metaloglobus nu dezarmează: echipa din București l-a instalat antrenor pe Ianis Zicu, tehnicianul cu care reușea promovarea istorică, și ieri a perfectat trei transferuri importante.

Jordan Gutierrez, Laurențiu Corbu și Marius Martac au semnat cu Metaloglobus

Atacantul Jordan Gutierrez (foto) (28 de ani), fost internațional spaniol de tineret devenit internațional de seniori al Guineei Ecuatoriale, a fost adus de la Rudar Prijedor, club din prima ligă bosniacă.

Anterior, fotbalistul născut în Barcelona evoluase, printre altele, pentru Espanyol, Alcorcon, Leganes (toate din Spania), Atletic Club d'Escaldes (Andorra) și Septemvri Sofia (Bulgaria).

Au mai semnat cu Metaloglobus fundașii lateralii Laurențiu Corbu (32 de ani), cu sezoane bune la Dinamo (cu care a și câștigat ultimul trofeu al ”câinilor”, Cupa Ligii din 2017), trecut și pe la scoțienii de la St. Mirren, și Marius Martac (35 de ani), ultima dată la Chindia Târgoviște, fotbalist cu peste 100 de meciuri în Superligă.

Ianis Zicu reîncepe treaba la Metaloglobus

Antrenorul Ianis Zicu (42 de ani) a revenit pe banca tehnică a grupării din cartierul bucureștean Pantelimon.

Anunțul oficial a fost făcut luna trecută, pe 25 iunie:

„Ianis Zicu se întoarce la clubul alături de care a scris deja istorie, ca tehnician. Sub conducerea sa, Metaloglobus a reușit promovarea istorică în Superliga, la finalul sezonului 2024-2025, performanță care a marcat un moment de referință în existența clubului.

Astăzi începe un nou capitol. Cu aceeași ambiție, aceeași pasiune și aceeași dorință de performanță, Ianis Zicu revine pe banca noastră, pregătit pentru provocările care urmează”.

Zicu a mai pregătit-o pe Metaloglobus între septembrie 2023 și iunie 2025, perioadă în care a reușit promovarea în premieră în SuperLigă.

După acel succes, fostul internațional a făcut pasul la Farul Constanța, însă aventura pe litoral s-a încheiat pe 13 aprilie, când cele două părți au decis să întrerupă colaborarea.