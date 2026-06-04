Contracandidatul lui Florentino Perez anunță un transfer stelar la Real Madrid: ”Am vorbit cu agentul lui”

Contracandidatul lui Florentino Perez anunță un transfer stelar la Real Madrid: ”Am vorbit cu agentul lui” La Liga Starul de 130.000.000€ pe care-l vrea Real Madrid: când s-ar face transferul
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Enrique Riquelme și Florentino Perez se luptă pentru postul de președinte din cadrul clubului Real Madrid.

TAGS:
Real Madridla ligaenrique riquelmeFlorentino PerezRodri
Din articol

Contracandidatul lui Florentino Perez anunță un transfer stelar la Real Madrid: ”Am vorbit cu agentul lui”

Este nebunie la Madrid în timpul campaniei electorale pentru postul de președinte al clubului. Florentino Perez și Enrique Riquelme se întrec în declarații, transferuri și antrenori.

Dacă Florentino Perez a anunțat că s-a înțeles cu Jose Mourinho și că-l va aduce pe ”Bernabeu” dacă va câștiga alegerile prezidențiale, nici Enrique Riquelme nu lasă garda jos.

Omul de afaceri a dezvăluit că a vorbit cu agentul lui Rodri și că o să discute și cu Manchester City pentru a-l aduce pe fostul câștigător al Balonului de Aur la Madrid.

Rodri e cotat la 50 de milioane de euro de site-urile de specialitate și mai are contract cu echipa de pe Etihad până în 2027

”Am vorbit cu agentul lui Rodri. Știu perfect că trebuie acum să vorbim și cu Manchester City. Circumstanțele cu Rodri sunt diferite față de cele cu Haaland, dar acum trebuie să vorbim cu City, că respectăm clubul acela”, a spus Riquelme pentru AS, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Enrique Riquelme a anunțat că-l va anunța și pe Erling Haaland, dar lucrurile nu au stat deloc bine

Riquelme s-a prezentat, miercuri seară, la o emisiune de la postul TV spaniol Antena 3. A arătat un tricou al lui Real Madrid cu numele lui Haaland pe spate și cifra 9.

După ce tatăl lui Erling Haaland a negat un posibil transfer al norvegianului la Real Madrid, și Manchester City a reacționat într-un comunicat oficial. "Cetățenii" iau în calcul să îl dea în judecată pe Enrique Riquelme după declarațiile făcute.

"Informațiile apărute în Spania referitoare la viitorul lui Erling Haaland sunt false. Nu există nicio șansă ca acest lucru să se întâmple și nu există o clauză în contract care să permită asta. Luăm în considerare măsuri legale pentru folosirea imaginii jucătorului nostru în acest context", a transmis Manchester City.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile
Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali e gata să-l vândă pe jucătorul care ”a ținut FCSB în spate”
Gigi Becali e gata să-l vândă pe jucătorul care ”a ținut FCSB în spate”
ULTIMELE STIRI
A semnat! Primul jucător transferat de Rapid, în ”era” Daniel Pancu
A semnat! Primul jucător transferat de Rapid, în ”era” Daniel Pancu
Jose Mourinho, implicat într-un scandal monstru! „The Special One” a mers direct la CEDO
Jose Mourinho, implicat într-un scandal monstru! „The Special One” a mers direct la CEDO
Luka Modric și-a decis viitorul! Se va întâmpla după Cupa Mondială
Luka Modric și-a decis viitorul! Se va întâmpla după Cupa Mondială
Liverpool, cu un ochi pe starul francez de 70.000.000 de €. ”Sunt așteptate mișcări”
Liverpool, cu un ochi pe starul francez de 70.000.000 de €. ”Sunt așteptate mișcări”
Cristi Chivu, o nouă întâlnire pentru a discuta despre viitorul său la Inter. Detaliile negocierilor
Cristi Chivu, o nouă întâlnire pentru a discuta despre viitorul său la Inter. Detaliile negocierilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Veste șoc: Rădoi e OUT! Gaziantep i-a găsit înlocuitor

Veste șoc: Rădoi e OUT! Gaziantep i-a găsit înlocuitor

S-au încheiat negocierile cu Florin Tănase: "Contract pe doi ani"

S-au încheiat negocierile cu Florin Tănase: "Contract pe doi ani"

Victorie de 8 milioane de euro pentru Lautaro Martinez! Judecătorii i-au dat dreptate starului de la Inter

Victorie de 8 milioane de euro pentru Lautaro Martinez! Judecătorii i-au dat dreptate starului de la Inter

Gigi Becali a făcut anunțul: două milioane de euro pentru viitorul atacant al FCSB

Gigi Becali a făcut anunțul: două milioane de euro pentru viitorul atacant al FCSB

A venit anunțul în cazul jucătorului ofertat de FCSB: "Sumă absurdă!"

A venit anunțul în cazul jucătorului ofertat de FCSB: "Sumă absurdă!"

Fostul atacant de la FCSB s-a transferat la Petrolul Ploiești! Contract pe trei sezoane

Fostul atacant de la FCSB s-a transferat la Petrolul Ploiești! Contract pe trei sezoane



Recomandarile redactiei
Jose Mourinho, implicat într-un scandal monstru! „The Special One” a mers direct la CEDO
Jose Mourinho, implicat într-un scandal monstru! „The Special One” a mers direct la CEDO
Chinezii au lansat mașina mai ieftină decât Dacia!
Chinezii au lansat mașina mai ieftină decât Dacia!
Liverpool, cu un ochi pe starul francez de 70.000.000 de €. ”Sunt așteptate mișcări”
Liverpool, cu un ochi pe starul francez de 70.000.000 de €. ”Sunt așteptate mișcări”
Radiografia portarilor români, cu Pantilimon. Pariul lansat: ”Va fi o opțiune foarte serioasă pentru lotul lui Hagi la națională”
Radiografia portarilor români, cu Pantilimon. Pariul lansat: ”Va fi o opțiune foarte serioasă pentru lotul lui Hagi la națională”
Luka Modric și-a decis viitorul! Se va întâmpla după Cupa Mondială
Luka Modric și-a decis viitorul! Se va întâmpla după Cupa Mondială
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Manchester City, reacție oficială după ce Erling Haaland a fost anunțat la Real Madrid de rivalul lui Florentino Perez
Manchester City, reacție oficială după ce Erling Haaland a fost anunțat la Real Madrid de rivalul lui Florentino Perez
Lovitură de teatru: ce ar susține Jose Mourinho, după ce a fost anunțat la Real Madrid
Lovitură de teatru: ce ar susține Jose Mourinho, după ce a fost anunțat la Real Madrid
CITESTE SI
Cine deține, de fapt, datoria României. Cât dețin cetățenii, nonrezidenții, băncile și fondurile de pensii

stirileprotv Cine deține, de fapt, datoria României. Cât dețin cetățenii, nonrezidenții, băncile și fondurile de pensii

Surpriză neașteptată după divorț. Celebra influenceriță, mamă a 4 copii, iubește din nou?! A primit 303 trandafiri, iar mesajul din buchet spune tot

protv Surpriză neașteptată după divorț. Celebra influenceriță, mamă a 4 copii, iubește din nou?! A primit 303 trandafiri, iar mesajul din buchet spune tot

Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile

stirileprotv Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile

De ce îți oferă grecii „din partea casei” la restaurant. Motivul pentru care primești gratuit desert, băuturi sau gustări

stirileprotv De ce îți oferă grecii „din partea casei” la restaurant. Motivul pentru care primești gratuit desert, băuturi sau gustări

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!