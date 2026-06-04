Contracandidatul lui Florentino Perez anunță un transfer stelar la Real Madrid: ”Am vorbit cu agentul lui”

Este nebunie la Madrid în timpul campaniei electorale pentru postul de președinte al clubului. Florentino Perez și Enrique Riquelme se întrec în declarații, transferuri și antrenori.

Dacă Florentino Perez a anunțat că s-a înțeles cu Jose Mourinho și că-l va aduce pe ”Bernabeu” dacă va câștiga alegerile prezidențiale, nici Enrique Riquelme nu lasă garda jos.

Omul de afaceri a dezvăluit că a vorbit cu agentul lui Rodri și că o să discute și cu Manchester City pentru a-l aduce pe fostul câștigător al Balonului de Aur la Madrid.

Rodri e cotat la 50 de milioane de euro de site-urile de specialitate și mai are contract cu echipa de pe Etihad până în 2027

”Am vorbit cu agentul lui Rodri. Știu perfect că trebuie acum să vorbim și cu Manchester City. Circumstanțele cu Rodri sunt diferite față de cele cu Haaland, dar acum trebuie să vorbim cu City, că respectăm clubul acela”, a spus Riquelme pentru AS, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.