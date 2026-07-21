Zizou a fost ”principal” la Real Madrid în perioada 2016-2018 și 2019-2021. A câștigat trei trofee UCL, două titluri, două Supercupa UEFA, două CM al cluburilor și două supercupe în Spania.

E gata! Zinedine Zidane dă lovitura și revine în antrenorat

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele sociale că Zidane a semnat un contract de lungă durată cu Federația Franceză de Fotbal și va fi noul selecționer al ”Cocoșului galic”.

”Acord verbal din noiembrie, niciodată nu a fost în dubii sau în pericol, în ciuda faptului că a fost curtat de mai multe cluburi. Zidane s-a întors”, a scris jurnalistul italian.

Zidane a mai fost și secund la Real Madrid (2013-2014), director sporitv (2011-2022), antrenor la echipa U17 și la Castilla și membru în Consiliul de Administrație.

Franța a terminat pe 4 Cupa Mondială 2026

Favorită la câștigarea competiției care a avut loc pe teritoriul Americii, Franța a terminat pe 4, după ce a fost învinsă în semifinale de Spania (0-2) și de Anglia (4-6) în finala mică.

”Cocoșul galic” câștigase toate meciurile până la semifinala cu ibericii.

Franța a ajuns în finală în ediția precedentă a Cupei Mondiale, dar a pierdut cu Argentina la loviturile de departajare (3-3, 2-4 d.l.d.) Ediția din 2018, din Rusia, a câștigat-o după ce s-a impus în finala cu Croația, scor 4-2.