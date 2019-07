Ea il consoleaza pe Asensio dupa accidentarea terifianta: "Esti puternic, de neoprit! Vom trece prin asta impreuna"

Iubita lui Marco Asensio i-a trimis un mesaj de sustinere pe internet.

Iubita lui Marco Asensio, Sandra Garal, i-a transmis prin intermediul retelelor de socializare un mesaj incurajator jucatorului de la Real Madrid. Cei doi sunt impreuna de la sfarsitul anului trecut. Sandra Garcia Alvarez, pe numele ei real, este studenta la Universidad Politécnica de Madrid. Cei doi s-au cunoscut intr-un club din Madrid.

"Iubirea mea frumoasa, esti puternic si de neoprit. Voi fi mereu alaturi de tine, vom sarbatori momentele frumoase si le vom face fata celor dificile impreuna. Te asteaptam deja sa te umplem de sarutari. Te iubesc din toata inima" a fost mesajul Sandrei pentru Asensio.

Nu mai joaca anul acesta

Unul dintre cei mai importanti jucatori in viziunea lui Zinedine Zidane, Asensio a suferit o accidentare grava in partida amicala cu Arsenal: o ruptura a ligamentului anterior si a meniscului. Asensio va fi operat si nu va mai juca in acest an.