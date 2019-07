Iubita unui star de la Real Madrid a atras toate privirile! Aparitie de senzatie in Maldive! Galerie foto

Iubita lui Marco Asensio a atras toate privirile.

Sandra Garal si Marco Asensio au plecat in vacanta in Maldive, iar iubita starului de la Real a atras toate privirile pe plaja. Sandra Garal este model si PR in Madrid si este iubita lui Asensio de la inceputul acestui an. Cei doi s-au cunoscut la restaurantul la care lucreaza Sandra ca promoter si au inceput o relatie. De cand sunt impreuna, Sandra vine la toate meciurile lui Real Madrid si ale nationalei Spaniei.

Nu rata Galeria foto de mai jos