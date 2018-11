Real Madrid se pregateste sa-l transfere pe noul Asensio! Jucatorul de la City care poate ajunge gratis pe Bernabeu

Real Madrid a pus ochii pe un jucator de viitor.

Cei de la Real Madrid vor sa-l convinga pe Brahim Diaz sa nu-si prelungeasca contractul cu Manchester City, care exprira in iunie 2019, si astfel sa ajunga gratis pe Bernabeu vara viitoare.

Jucatorul in varsta de 19 ani, nascut la Malaga, a aflat deja de interesul echipei din Madrid pentru serviciile sale si este incantat de idee.

Brahim pare decis sa paraseasca Manchester City, scrie Marca. Principalul motiv ar fi numarul mic de minute jucate, dar si dorinta de a se intoarce in Spania. Brahim s-a mutat in Manchester pentru a fi alaturi de el, insa ii surade ideea de a se intoarce in tara sa natala.

Din ianuarie, el va fi liber sa negocieze cu orice club doreste.

Cei de la Real Madrid vad in el un caz similar cu cel al lui Asensio. Daca Brahim accepta oferta lor, acesta va juca in presezon alaturi de prima echipa si apoi se va lua decizia in privinta viitorului sau in sezon.

Nu este pentru prima data cand cei de la Real Madrid vor sa transfere de la City. In vara lui 2017, spaniolii au fost foarte aproape sa semneze cu Jadon Sancho, actualul jucator al celor de la Borussia Dortmund. Totusi, pretentiile lui Sancho au fost mult prea mari pentru ca transferul sa se concretizeze.