FOTO | Gestul facut de Ramos cu doar cateva minute inainte de a lua "galben"! Reactia care spune totul: ce l-a intrebat pe Asensio

Sergio Ramos risca o suspendare drastica din partea UEFA dupa Ajax - Real Madrid, scor 1-2.

Capitanul Realului poate rata si meciurile din sferturile UEFA Champions League daca se va demonstra ca a luat intentionat cartonas galben pe finalul meciului cu Ajax pentru a rata returul si pentru a fi disponibil in sferturi in caz ca echipa sa se califica.

Jurnalistii de la AS sustin ca Sergio Ramos a luat intentionat cartonasul galben si au prezentat o imagine in care fundasul face gestul acordarii unui cartonas catre Asensio si il intreaba: "Sa il iau?". Intre momentul gestului lui Ramos si cel in care Skomina ii arata cartonasul au trecut doar cateva minute.



sursa foto: as.com

Ramos a recunoscut ca a luat "galben" intentionat, apoi a negat

Ramos primit in minutul 89 al 3-lea cartonas galben din actualul sezon al competitiei. La final, Ramos a recunoscut ca a primit intentionat acel cartonas galben, venit la 2 minute dupa reusita de 2-1 a lui Asensio.

"Uitandu-ma la rezultat, as minti daca as spune ca nu am fortat (primirea galbenului). Nu este vorba de subestimarea adversarului pentru ca nu cred ca aceasta dubla s-a incheiat, insa uneori in fotbal trebuie sa iei decizii dificile", a spus Sergio Ramos dupa partida.

Realizand gafa facuta prin faptul ca a recunoscut ca a primit intentionat cartonas galben si ca risca sa primeasca o suspendare mai mare, Ramos si-a schimbat declaratia, postand pe internet un mesaj: "Vreau sa fie clar ca pe mine ma doare mai mult decat pe oricine altcineva, nu am fortat primirea cartonasului, asa cum nu am facut-o nici impotriva Romei in precedentul meci de UEFA Champions League. Imi voi sprijini echipa din tribune cu iluzia de a ajunge in sferturi", a scris Ramos pe internet.

Regulamentul UEFA specifica clar ca "se acorda o suspendare de doua etape sau pe o perioada specifica pentru un jucator care primeste intentionat cartonas galben sau rosu". Ramos nu este la prima situatie de acest gen, fiind acuzat ca a primit intentionat cartonas galben in 2013 la o dubla cu Galatasaray.