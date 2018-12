Ronaldo arunca bomba: "Juventus nu are nevoie de Bale sau Asensio, dar de el ar fi binevenit!" Jucatorul de la Real pe care il cheama la Torino

Cristiano Ronaldo a vorbit pe larg intr-un interviu acordat Gazzetta dello Sport. El a abordat inclusiv subiectul "mercato".

Cristiano Ronaldo este de parere ca Juventus nu are nevoie de vreun jucator de la Real Madrid. Totusi, daca ar fi vorba sa ia unul, el l-ar recomanda pe brazilianul Marcelo, unul dintre cei mai apropiati coechipieri ai sai in perioada petrecuta pe Santiago Bernabeu.

"Citesc si eu ce se scrie in presa, am vazut zvonurile despre James, Bale si Asensio. Dar, sincer, cred ca Juventus nu are nevoie de alte transferuri acum. Trebuie sa vorbiti, insa, cu presedintele.

Marcelo este un fotbalist foarte puternic si avem portile si bratele deschise pentru jucatorii buni. Marcelo este cu siguranta unul dintre ei", a spus Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, care a pierdut Balonul de Aur saptamana trecuta, trofeul fiind castigat de Luka Modric, a mai spus ca nu renunta la lupta.

"Pentru mine e acelasi lucru. Trecutul este trecut, acum vreau sa castig tot ce se poate in tricoul lui Juventus. Trebuie sa apar aceste culori, altceva nu conteaza. Daca voi juca impotriva lui Real Madrid, voi da tot ce am mai bun", a mai spus Ronaldo.