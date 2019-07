Verdict de cosmar pentru Asensio! Mijlocasul Realului nu mai joaca fotbal in 2019! Anunt oficial: "Urmeaza sa fie operat"

Marco Asensio (23 de ani) nu va mai juca pentru Real Madrid in 2019.

Real Madrid a primit o lovitura grea. Unul dintre mijlocasii lui Zinedine Zidane s-a accidentat grav si nu va mai evolua in 2019. Este vorba despre internationalul Marco Asensio (23 de ani), cel care a suferit o ruptura a ligamentului anterior si a meniscului in meciul cu Arsenal. Clubul madrilen a confirmat diagnosticul pus de medici.

Real Madrid: "Asensio urmeaza sa fie operat"

Real Madrid a confirmat diagnosticul pus de medici lui Asensio si a anuntat ca mijlocasul urmeaza sa fie supus in cateva zile unei interventii chirurgicale. Fotbalistul nu va mai evolua in 2019, iar accidentarea sa ar putea bloca trecerea lui Dani Ceballos la Arsenal, avand in vedere ca Zidane va avea nevoie de variante in ofensiva.

Marco Asensio a jucat 30 de meciuri in sezonul trecut din La Liga si a marcat 1 gol

7 meciuri a bifat Asensio in UEFA Champions League, in stagiunea trecuta, bifand 2 reusite