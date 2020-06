Merita si ea o prima de la Real! Bruneta superba care l-a pus pe picioare pe Marco Asensio

Internationalul spaniol Marco Asensio (24 de ani) a depasit cu bine cea mai complicata perioada din cariera sa. Revenind pe teren dupa o pauza de 10 luni, mijlocasul Realului a marcat la prima atingere a mingii in partida cu Valencia (3-0).

Victima a unei rupturi de ligamente la genunchiul stang, Asensio se putea intoarce mai repede pe teren, insa a trebuit sa astepte reluarea campionatului dupa pauza cauzata de pandemie. In toata aceasta perioada de aproape un an fara fotbal, Marco s-a consolat in compania iubitei sale, Sandra Garal.

Nici macar presa spaniola n-a reusit sa afle multe lucruri despre tanara de 23 de ani, stiindu-se doar faptul ca e studenta la arhitectura si ca a trait o scurta perioada in Puerto Rico. De asemenea, in media au aparut cateva declaratii ale unor apropiati ai Sandrei, care o descriu ca o femeie fatala, care n-a dus lipsa de pretendenti. "Are un chip de inger si o voce de care n-ai cum sa nu te indragostesti. E o spargatoare de inimi", au caracterizat-o pe Sandra cei care o cunosc.