Prima oferta primta de Real pentru MAGICIANUL de pe banca! Raspunsul lui Zidane cand a aflat ca Tottenham il vrea pe Asensio

Asensio a fost departe de asteptarile fanilor in ultimul sezon. Planul Realului in ceea ce-l priveste este insa extrem de clar.

Mijlocasul de 23 de ani e pe lista jucatorilor netransferabili, anunta AS. Real a fost contactata de Tottenham pentru a porni negocierile, dar raspunsul Madridului a fost categoric. Asensio va continua si la anul in tricoul lui Real. Zidane are incredere in capacitatea fotbalistului de a depasi forma proasta din ultimele 12 luni. Asensio are doar 19 meciuri ca titular la Real in campionat. In cele 44 de partide in care a jucat in toate competitiile, Asensio a inscris de 6 ori, doar putin peste jumatate din reusitele sezonului trecut.