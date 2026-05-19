Raphinha l-a sunat pe Neymar imediat după convocare: ”Rafa, mersi mult de tot! Hai să facem asta acum!”

Neymar va face parte din lotul Braziliei la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Anunțul a fost făcut marți, de selecționerul Carlo Ancelotti.

La scurt timp după ce a aflat că va fi la CM 2026, Neymar a fost sunat de Raphinha, atacantul lateral de la FC Barcelona care este cotat la 80 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

Neymar i-a mulțumit pentru telefon și i-a spus lui Raphinha că acum nu a mai rămas decât să aducă trofeul acasă. Brazilia este, într-adevăr, una dintre favoritele la turneul din SUA, Mexic și Canada.

”Rafa, mersi mult de tot! Știi cât de mult țin la tine, îți mulțumesc pentru tot. Hai să facem asta, hai să câștigăm! Totul va fi bine!”, i-a spus Neymar lui Raphinha.