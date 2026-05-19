Raphinha l-a sunat pe Neymar imediat după convocare: ”Rafa, mersi mult de tot! Hai să facem asta acum!”

Neymar va face parte din lotul Braziliei la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Anunțul a fost făcut marți, de selecționerul Carlo Ancelotti.
La scurt timp după ce a aflat că va fi la CM 2026, Neymar a fost sunat de Raphinha, atacantul lateral de la FC Barcelona care este cotat la 80 de milioane de euro de site-urile de specialitate.
Neymar i-a mulțumit pentru telefon și i-a spus lui Raphinha că acum nu a mai rămas decât să aducă trofeul acasă. Brazilia este, într-adevăr, una dintre favoritele la turneul din SUA, Mexic și Canada.
”Rafa, mersi mult de tot! Știi cât de mult țin la tine, îți mulțumesc pentru tot. Hai să facem asta, hai să câștigăm! Totul va fi bine!”, i-a spus Neymar lui Raphinha.
Neymar nu mai fusese convocat la națională, până acum, de doi ani și jumătate. Ultimul meci pe care Neymar l-a jucat la reprezentativa Selecao a fost în octombrie 2023, în preliminariile CM 2026. A bifat o repriză în eșecul cu Uruguay (0-2).
Înainte de CM 2026, Brazilia va juca două meciuri amicale finale, împotriva Panama pe 31 mai şi împotriva Egiptului pe 7 iunie, înaintea debutului la Cupa Mondială de pe stadionul MetLife din New York împotriva Marocului pe 14 iunie la miezul nopţii.
Echipa Braziliei pentru Cupa Mondială
- Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio).
- Fundaşi: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Leo Pereira (Flamengo), Ibáñez (Al-Ahli), Wesley (Roma).
- Mijlocasi: Casemiro (United), Bruno Guimaraes (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paqueta (Flamengo).
- Atacanti: Vinicius Junior (Real Madrid), Neymar (Santos), Endrick (Lyon), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (United), Luiz Henrique (Zenit), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Rayan (Bournemouth).