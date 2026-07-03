Raphinha s-a accidentat în meciul al doilea al Braziliei din grupa de Campionat Mondial cu Haiti, iar Carlo Ancelotti nu a putut să îl folosească în partidele cu Scoția și Japonia.

După ce s-a accidentat starul Barcelonei, mai multe surse au anunțat că ar putea reveni pentru partida din „optimi”.

Care este starea lui Raphinha înainte de Brazilia - Norvegia

Brazilia o va întâlni pe Norvegia în faza „optimilor” de la Campionatul Mondial, dar Carlo Ancelotti nu se va putea baza încă pe Raphinha, după cum informează Sport.es.

Fotbalistul Barcelonei se recuperează în urma unei accidentări musculare și nu a efectuat încă un antrenament întreg cu grupul.

În cazul în care Brazilia va trece de Norvegia lui Haaland, Raphinha are șase mari să reintre în lot pentru faza „sferturilor”.

Raphinha vine după un sezon în care fost măcinat de accidentări, dar cu toate acestea a reușit 21 de goluri și opt assist-uri în 33 de meciuri jucate în tricoul Barcelonei.

Ce a declarat Raphinha după accidentare

Aripa dreaptă din atacul Braziliei a anunțat că va face tot posibilul să revină cât mai rapid pentru a-și putea ajuta echipa.

„Îmi iubesc țara, îmi place să joc pentru Selecao. Voi face tot posibilul să mă recuperez cât mai repede.

Cu siguranță voi rămâne alături de echipă pentru a o susține și pentru a-mi aduce contribuția”, a declarat Raphinha, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

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