FOTO Starul de neînlocuit al Craiovei, pe minus cu U Cluj. Ce i se reproșează

Starul de neînlocuit al Craiovei, pe minus cu U Cluj. Ce i se reproșează Fotbal intern
SPORT.RO
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Craiova a cucerit Supercupa României după ce s-a impus duminică seara, la lovituri de departajare, împotriva celor de la U Cluj.

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Craiova - U ClujUniversitatea CraiovaU ClujNicusor BancuSuperCupa Romaniei
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FOTO | Starul de neînlocuit al Craiovei, pe minus cu U Cluj. Ce i se reproșează

Universitatea Craiova și-a confirmat, duminică seară, statutul de echipă a momentului în fotbalul românesc printr-un succes la loviturile de departajare (5-4) în Supercupa României contra rivalei Universitatea Cluj. "Juveții" lui Filipe Coelho au lăsat o impresie colectivă bună și nu au dezamăgit în plan individual. Cu o singură excepție!

Prima repriză a fost adjudecată de olteni, Șepcile Roșii au echilibrat meciul în partea a doua, iar sângele rece al gazdelor a făcut diferența la penalty-uri, euforia unui nou succes, al treilea consecutiv, ajutând și la întărirea imaginii unui joc bun, echilibrat, pe linia sezonului trecut.

Dacă majoritatea vedetelor au evoluat în nota obișnuită, fără discrepanțe, cazul lui Nicușor Bancu (33 de ani) e ușor diferit. Căpitanul craiovenilor a prins o seară sub standardele ofensive cu care a obișnuit, iar pe plan defensiv a fost în mod clar veriga slabă a sistemului lui Coelho.

Bancu, "sursa" ocaziilor lui U Cluj

Primul meci al sezonului intern i l-a adus pe Stanojev ca adversar direct, iar terenul a părut că se înclină spre partea dreaptă a ardelenilor, Bergodi încercând să profite la maximum de carențele defensive ale lui Bancu.

Primul moment dificil al apărătorului stânga a apărut devreme, în minutul 14, la marea ocazie ratată de Alibek Aliev. Prins mai jos decât coechipierii săi, Bancu a pierdut clar duelul de viteză cu masivul atacant al oaspeților, i-a eliberat drumul spre gol și doar finalizarea ratată a adversarului a făcut ca tabela să nu arate 0-1. În apărarea sa, Bancu poate invoca lipsa unei acțiuni concrete prin faptul că o eventuală intervenție nereușită i-ar fi adus eliminarea pentru fault în postura de ultim apărător.

Al doilea moment în care Bancu nu s-a achitat de sarcini a venit în minutul 35, când o minge în spatele său l-a prins prea departe de Stanojev. Nu a mai putut recupera distanța, i-a permis adversarului direct să centreze bine în fața porții pentru Aliev, care a tras bine, pe scurt, dar a fost blocat inspirat de Răzvan Sava.

Seara nefastă a lui Bancu a avut impact și pe tabelă în minutul 53, când o minge trimisă inspirat de Nistor pentru Macalou l-a prins, din nou, prea avansat. Rapidul atacant al clujenilor a sprintat de la limita ofsaidului, a pasat perfect pentru Aliev în fața porții, de unde vârful nu a mai iertat și a restabilit egalitatea.

Pe plan ofensiv, la fel de apatic: un singur șut, cu dreptul, în prima repriză, dar fără a aduce un pericol real la poarta lui Lefter.

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