Radu Drăgușin a fost transferat de Fiorentina de la Tottenham în schimbul a 19 milioane de euro.

Fotbalistul român a semnat un contract până în 2031 cu gruparea „viola”, pentru a juca mai multe decât a făcut-o la Tottenham.

Cum vede Florin Gardoș transferul lui Radu Drăgușin: „Situația lui a fost asemănătoare cu a mea”

Florin Gardoș a vorbit în exclusivitate la Poveștile Sport.ro despre transferul lui Radu Drăgușin de la Tottenham la Fiorentina. Fostul fotbalist de la FCSB a comparat situația jucătorului de 24 cu cea pe care a întâmpinat-o și el la Southampton.

Gardoș consideră că pasul făcut de Drăgușin este benefic pentru cariera sa, chiar dacă a plecat din Premier League.

„(n.r. Cum ți se pare decizia lui Drăgușin da a merge la Fiorentina) Mi se pare o decizie bună. Situația lui a fost asemănătoare cu a mea. A început să joace (n.r mai mult), dar apoi a avut acea accidentare foarte gravă (n.r. ruptură de ligamente).

Eu nu mi-am mai revenit, el și-a revenit. Bine, el e și mai tânăr, eu am avut accidentarea la 26 de ani. În acel moment și eu îmi doream să rămân într-un dintre campionatele din top cinci, dar nu am reușit.

E bine că el reușit totuși să ajungă la Fiorentina, care a avut niște probleme, dar totuși e Serie A și cred că din moment ce a ales să vină aici a avut niște garanții că va fi titular”, a spus Florin Gardoș, în exclusivitate la Poveștile Sport.ro.

Radu Drăgușin a fost format la academia lui Juventus, a mai evoluat în Serie A pentru Sampdoria, Salernitana și Genoa, iar în ianuarie 2024 Tottenham a plătit aproape 30 de milioane de euro pentru transferul său.

Până în prezent, fundașul român a adunat 193 de meciuri oficiale în carieră, cu 12 goluri și două pase decisive. În Serie A a bifat 40 de apariții și două goluri, iar în Premier League a evoluat în 35 de partide pentru Tottenham.