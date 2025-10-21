„În viață, cel mai rău lucru e să mergi pe drumul greșit și să ajungi la destinație. Pentru că apoi greșeala devine obicei“.

Citatul de mai sus îi aparține lui Carlos Queiroz (72 de ani), fost antrenor al Realului, pe când madrilenii aveau echipa cu adevărat „galactică“. Avertismentul portughezului descrie perfect și ce se întâmplă, la FCSB. Pentru că, după ultimele două sezoane bune, în care Gigi Becali a fost factotum ca de obicei, s-a uitat că, la acest club, s-a depus praful pe vitrina de trofee, între 2015-2024! Iar asta ca rezultatul direct al imixtiunii patronului în viața echipei.

Se poate spune că, odată cu căderea din acest sezon, la FCSB lucrurile au revenit la normal. Pentru că anormal era succesul unei formații la care antrenorul e o simplă „marionetă“ de ani buni. De această părere e și Valeriu Iftime, finanțatorul liderului FC Botoșani. În dialog cu Fanatik, acesta a spus, răspicat, că s-a bucurat enorm de eșecul roș-albaștrilor, în weekend, cu Metaloglobus (1-2). Pentru că, în viziunea lui Iftime, cu astfel de rezultate catasatrofale e posibil ca, cândva, Gigi Becali să se trezească și să realizeze că merge pe un drum greșit, dacă ne referim la modul în care conduce FCSB.

„Sincer, m-am bucurat (n.r. – după meciul Metaloglobus – FCSB, scor 2-1). Nu înțeleg de ce nu vrea domnul Becali să facă ce toată lumea îi spune. Parcă e o adunătură de fotbaliști (n.r. – la FCSB), nu o echipă. Pune un antrenor acolo și echipa aia o să joace fotbal! Domnul cipriot (n.r. – Elias Charalambous) se face de râs până la pământul pământului. Știe toată lumea că el nu e antrenor acolo“, a spus Valeriu Iftime.

