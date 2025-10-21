Pantilimon a propus un antrenor pentru FCSB: ”Wow, ce variantă interesantă!”



Jurnalistul Costin Ștucan și moderator al emisiunii ”Fața la Joc!” a avut trei invitați luni seară: foștii internaționali români Ciprian Marica și Costel Pantilimon și pe jurnalistul Cătălin Oprișan.



Ștucan i-a provocat pe cei trei invitați să propună un nume de antrenor la FCSB. Roș-albaștrii se bucură în clipa de față de cipriotul Elias Charalambous pe banca tehnică și de Mihai Pintilii secundul acestuia.



Ștucan: Propuneți un nume de antrenor pentru FCSB

Propuneți un nume de antrenor pentru FCSB Marica: Mi-ai dat greu. Mi-ai dat greu... Sincer? Șumudică .

Mi-ai dat greu. Mi-ai dat greu... . Oprișan: Victor Pițurcă.

Victor Pițurcă. Pantilimon: Sabău.

Sabău. Ștucan: Sabău? Wow, ce variantă interesantă!



Toți cei trei antrenori propuși în timpul emisiunii sunt liberi de contract. Ultima experiență a lui Șumudică a fost în mai 2025 la Rapid, Victor Pițurcă nu a mai antrenat de aproape șase ani, iar Ioan Ovidiu Sabău abia s-a despărțit de FC Universitatea Cluj.



Emisiunea integrală ”Fața la Joc!”, mai jos

