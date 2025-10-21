VIDEO EXCLUSIV Pantilimon a propus un antrenor pentru FCSB: ”Wow, ce variantă interesantă!” Fața la Joc a fost în direct la Pro TV și pe VOYO

Pantilimon a propus un antrenor pentru FCSB: "Wow, ce variantă interesantă!" Fața la Joc a fost în direct la Pro TV și pe VOYO Superliga
Emisiunea ”Fața la Joc!” a fost difuzată luni seară, de la ora 23:30, în direct la Pro TV și pe VOYO!

Pantilimon a propus un antrenor pentru FCSB: ”Wow, ce variantă interesantă!”

Jurnalistul Costin Ștucan și moderator al emisiunii ”Fața la Joc!” a avut trei invitați luni seară: foștii internaționali români Ciprian Marica și Costel Pantilimon și pe jurnalistul Cătălin Oprișan.

Ștucan i-a provocat pe cei trei invitați să propună un nume de antrenor la FCSB. Roș-albaștrii se bucură în clipa de față de cipriotul Elias Charalambous pe banca tehnică și de Mihai Pintilii secundul acestuia.

  • Ștucan: Propuneți un nume de antrenor pentru FCSB
  • Marica: Mi-ai dat greu. Mi-ai dat greu... Sincer? Șumudică.
  • Oprișan: Victor Pițurcă.
  • Pantilimon: Sabău.
  • Ștucan: Sabău? Wow, ce variantă interesantă!

Toți cei trei antrenori propuși în timpul emisiunii sunt liberi de contract. Ultima experiență a lui Șumudică a fost în mai 2025 la Rapid, Victor Pițurcă nu a mai antrenat de aproape șase ani, iar Ioan Ovidiu Sabău abia s-a despărțit de FC Universitatea Cluj.

Emisiunea integrală ”Fața la Joc!”, mai jos

FCSB, în clasament

FCSB se află pe locul 12 în clasament cu 13 puncte. După 13 etape, trupa lui Charalambous a bifat trei victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Pentru campioana en-titre urmează meciul cu Bologna în a treia etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League de joi seară, de la ora 19:45, de pe Arena Națională.

