Eliza Samara face istorie în tenisul de masă! Recordul pe care îl atacă românca după Europenele din Zadar

Alexandru Hațieganu
România, o forță în tenisul de masă feminin.

  • Ultimul titlu al României datează din 2019, de la Nantes, când România învingea în finală Portugalia.

Naționala feminină a cucerit duminică medalia de argint la Campionatul European de tenis de masă din Zadar. Adversare, la fel ca la ultimele ediții, rivalele din Germania. Din păcate, ca și la Europenele din 2023 (Malmo) şi la cele din 2021 (Cluj-Napoca), tricolorele au fost învinse. Germania s-a impus cu scorul de 3-0, apărându-și astfel titlul.

România, cu Samara în echipă, argint la Campionatul European

În confruntarea de duminică, Bernadette Szocs a fost învinsă în primul meci de Annett Kaufmann, care s-a impus cu 3-2 (11-4, 10-12, 11-8, 6-11, 11-5). Apoi, Elizabeta Samara a fost întrecută cu 3-1 (11-5, 11-8, 8-11, 11-7) de Sabine Winter. În ultimul meci al confruntării, Andreea Dragoman a pierdut în fața Ninei Mittelham, scor 3-1 (14-12, 11-8, 8-11, 11-5).

Chiar dacă au terminat pe locul secund, jucătoarele României au demonstrat încă o dată forța tenisului de masă de la noi din țară. Ele au jucat a șasea finală consecutivă la un Campionat European, cucerind de trei ori aurul (ultima dată în 2019, la Nantes) și de trei ori argintul.

Eliza Samara, veterana lotului național feminin, a pierdut șirul medaliilor cucerite la competițiile importante.

“Chiar mă uitam pe chat GPT. Mai am încă trei medalii de luat la europene, ca să fiu cea mai medaliată jucătoare. Mă bucur foarte mult pentru această medalie, chiar dacă nu am câștigat aurul. Pentru mine este o medalie binevenită, bine pusă la palmares, la CV-ul meu. Am sărbătorit medaliile de argint ieșind la masă cu toții, tot staff-ul, federația. Am fost ca o echipă”, a povestit Eliza Samara, la sosirea în țară.

Componența echipei României: Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia. Antrenor: Andrei Filimon (principal), Ionuţ Seni (secund), Anamaria Sebe (secund), Mădălin Ionaşcu (secund) şi Adrian Crişan (secund).

