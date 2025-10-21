FCSB, campioana României, primește vizita lui Bologna în a treia etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. Partida va avea loc pe Arena Națională și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro

FCSB are un start extrem de modest în campionat. Sâmbătă a pierdut cu ultima clasată, Metaloglobus, la Clinceni, scor 1-2. Roș-albaștrii pot însă să-și mai spele din păcate joi, în fața grupării din Serie A, dar nu va fi un meci facil.



Câte bilete s-au vândut până acum la FCSB - Bologna



Din informațiile Sport.ro, până în clipa de față suporterii formației dirijate de Elias Charalambous au achiziționat aproximativ 23.000 de bilete pentru meciul de joi seară din Europa League.



Pe deasupra, în jur de 1700 de italieni și-au cumpărat deja bilet și vor susține Bologna pe Arena Națională la meci.



În clasamentul Europa League, FCSB ocupă locul 24 cu trei puncte. Roș-albaștrii au bifat o victorie (1-0 cu Go Ahead Eagles) și o înfrângere (0-2 cu Young Boys Berna).

De cealaltă parte, Bologna se situează pe poziția a 27-a cu un singur punct: un eșec (0-1 vs. Aston Villa) și un egal (1-1 vs. Freiburg) a înregistrat trupa lui Vincenzo Italiano.



EXCLUSIV Lovitura dată de FCSB: ”E un atacant adevărat! Jucător de bătaie, exact ce îți trebuie”



Fost atacant și golgheter cu FC Național în sezonul 1990/2000 (20 de goluri), Marian Savu a vorbit la Poveștile Sport.ro despre Daniel Bîrligea (25 de ani), vârful lui FCSB care este cotat la 5 milioane de euro de site-urile de specialitate.



Marian Savu a susținut că Bîrligea este un nouar adevărat și l-a descris drept un fotbalist bătăios și extrem de enervant pentru fundașii adverși, prin mișcările sale din timpul jocurilor.



”E un jucător de bătaie. E acolo, în gura porții. Exact ce îți trebuie. Un vârf, un nouar! Nu e un jucător combinativ, dar e un jucător de bătaie. Lovește bine mingea cu capul și e ce trebuie.



E enervant pentru fundași, că e insistent. Se vede că a crescut în Italia. E un jucător cu personalitate. Indiferent de ce îi spui, el nu cedează. Știe că asta e meseria lui. Își vede interesul.



Îmi place de el”, a spus Marian Savu la Poveștile Sport.ro.

