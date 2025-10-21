GALERIE FOTO Reacția Biancăi Andreescu după ce a văzut înfrângerile suferite de Cîrstea și Cristian, la Osaka

Bianca Andreescu, reacție după finalul dramatic al turneului WTA 250 de la Osaka.

Bianca Andreescu Jaqueline Cristian WTA Osaka Tenis WTA Sorana Cirstea
Bianca Andreescu (25 de ani) ocupă locul 172 în clasamentul mondial. Eliminată în runda inaugurală a turneului WTA 250 de la Osaka de Viktorija Golubic, adversară învinsă de Sorana Cîrstea, în faza sferturilor de finală, sportiva canadiană și-a permis o reacție, la finalul întrecerii.

Colegă a Biancăi Andreescu în echipa națională a Canadei de Cupa Billie Jean King, Leylah Fernandez (23 de ani, 22 WTA) a ieșit campioană la Osaka, în urma unei finale câștigate în trei seturi.

Bianca Andreescu și-a felicitat colega din echipa națională a Canadei

După o manșă inițială adjudecată la zero, Leylah Fernandez a pierdut setul secund cu 7-5, iar, în decisiv, s-a desprins, prin două break-uri, la 6-3.

Văzând rezultatul, Bianca Andreescu nu a putut să nu o încurajeze pe fosta finalistă a Openului American. „Bravo, fato!”, i-a scris Andreescu, pe un ton prietenesc.

Tenisul românesc a avut mai puțină șansă la Osaka decât canadianca Leylah Fernandez.

În locul unei finale românești am avut două înfrângeri suferite în semifinalele competiției. Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au fost oprite de Tereza Valentova, respectiv Leylah Fernandez, în semifinale încheiate în trei seturi.

Bianca Andreescu, doar opt meciuri oficiale în 2025

Urmărită de accidentări în ultimele sezoane, Bianca Andreescu a câștigat cinci din cele numai opt partide oficiale disputate în acest an.

Cel mai bun rezultat atins în circuitul WTA a fost sfertul de finală, pierdut în fața Gabrielei Ruse, pe iarba de la 's-Hertogenbosch, în luna iunie.

