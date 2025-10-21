Bianca Andreescu (25 de ani) ocupă locul 172 în clasamentul mondial. Eliminată în runda inaugurală a turneului WTA 250 de la Osaka de Viktorija Golubic, adversară învinsă de Sorana Cîrstea, în faza sferturilor de finală, sportiva canadiană și-a permis o reacție, la finalul întrecerii.

Colegă a Biancăi Andreescu în echipa națională a Canadei de Cupa Billie Jean King, Leylah Fernandez (23 de ani, 22 WTA) a ieșit campioană la Osaka, în urma unei finale câștigate în trei seturi.

Bianca Andreescu și-a felicitat colega din echipa națională a Canadei

După o manșă inițială adjudecată la zero, Leylah Fernandez a pierdut setul secund cu 7-5, iar, în decisiv, s-a desprins, prin două break-uri, la 6-3.

Văzând rezultatul, Bianca Andreescu nu a putut să nu o încurajeze pe fosta finalistă a Openului American. „Bravo, fato!”, i-a scris Andreescu, pe un ton prietenesc.