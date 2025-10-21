Ultimul transfer făcut de Petrolul Ploiești, Marco Dulca, a debutat oficial pentru clubul prahovean, dar nu în Superligă, ci la satelitul Petrolul 2 din Liga 3.

Fostul internațional de tineret a fost titular în eșecul 0-1 cu conjudețeana CSO Plopeni (gol Sebastian Bălașa 27 - din penalty), meci care a consemnat și revenirea pe gazon a lui Lucian Dumitriu, revenit după accidentare.

”Petroliștii au aliniat o garnitură de start în care au figurat mai mulți jucători proveniți de la prima echipă”, notează publicația locală Ziarul Prahova: Dulca, Onguene, Dumitriu, Raphinha sau Bogdan Marian.

Dulca a jucat doar prima repriză, iar Bogdan Marian s-a accidentat la 10 minute după startul părții secunde.

