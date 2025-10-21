VIDEO A debutat Marco Dulca! În Liga 3

Alexandru Hațieganu
Fostul internațional de tineret a semnat recent cu Petrolul Ploiești.

Petrolul PloiestiCSO PlopeniSebastian Bălașamarco dulcaPetrolul 2 Ploiești
Ultimul transfer făcut de Petrolul Ploiești, Marco Dulca, a debutat oficial pentru clubul prahovean, dar nu în Superligă, ci la satelitul Petrolul 2 din Liga 3.

Fostul internațional de tineret a fost titular în eșecul 0-1 cu conjudețeana CSO Plopeni (gol Sebastian Bălașa 27 - din penalty), meci care a consemnat și revenirea pe gazon a lui Lucian Dumitriu, revenit după accidentare.

”Petroliștii au aliniat o garnitură de start în care au figurat mai mulți jucători proveniți de la prima echipă”, notează publicația locală Ziarul Prahova: Dulca, Onguene, Dumitriu, Raphinha sau Bogdan Marian.

Dulca a jucat doar prima repriză, iar Bogdan Marian s-a accidentat la 10 minute după startul părții secunde.

Cum l-a prezentat Petrolul Ploiești pe Marco Dulca

Dulca a semnat cu ”găzarii” în această lună, din postura de jucător liber de contract după despărțirea de NK Celje din Slovenia.

"Bun venit, Marco Dulca!

FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu Marco Alexandru Dulca (26 ani), fostul component al echipei olimpice a României urmând să îmbrace tricoul „lupilor” până la finalul stagiunii 2026-2027!

După ce s-a despărțit, în vară, de gruparea slovenă NK Celie, cu care se afla sub contract din 2023, Marco Dulca vine, acum, să întărească compartimentul median al echipei pregătite de către Eugen Neagoe.

Născut în Coreea de Sud, acolo unde evolua tatăl său, fostul internațional Cristian Dulca, Marco a început fotbalul la Universitatea Cluj, dar a plecat, la o vârstă fragedă, în Marea Britanie, la academia lui Swansea City. A ajuns până la nivelul Premier League 2, competiție rezervată echipelor U23, înainte să se întoarcă în România, în 2019, la Farul Constanța. 

Ulterior, a mai jucat pentru Chindia Târgoviște și FCSB, arena „Ilie Oană” fiindu-i, astfel, binecunoscută de pe vremea în care evolua pentru formația dâmboțeană.

Marco Dulca are în palmares titlul de campion al Sloveniei (2024) și Cupa Sloveniei (2025), făcând parte și din generația care a dus România până în „careul de ași” al Campionatului European U21, la turneul final din 2019. Ulterior, a participat cu echipa națională la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021), acolo unde a fost integralist în toate cele trei partide ale „tricolorilor”", anunța Petrolul la începutul acestei luni.

