La douăzeci și doi de ani, danezul Holger Rune (10 ATP) a suferit o accidentare gravă, în turneul ATP 250 din capitala Suediei.

Jucătorul scandinav și-a rupt tendonul lui Ahile în mijlocul semifinalei cu Ugo Humbert (24 ATP), când conducea cu 1-0 la seturi.

Rune (10 ATP), șanse mari să rateze întregul sezon 2026, după o accidentare cumplită

Rune nu doar că nu a avut șansa de a continua partida, dar se va supune unei intervenții chirurgicale obligatorii, în urma căreia recuperarea va dura între nouă și douăsprezece luni.

Sunt șanse infime ca Holger Rune să poată participa la Australian Open, Roland Garros și Wimbledon, în 2026, primele trei turnee de mare șlem ale anului, Openul American din 2026 rămânând, la ora actuală, sub mari îndoieli, în ceea ce privește capacitatea de joc a lui Rune.

„Va dura ceva până ce voi putea să pășesc din nou pe teren. E dur. Am simțit multă bucurie pe teren, în Stockholm, iar acum e insuportabil să mă gândesc că voi fi lipsit de această energie pentru o perioadă lungă,” a scris Rune pe rețelele sociale, confirmând o ruptură totală a părții superioare a tendonului lui Ahile.

Turneul ATP 250 de la Stockholm a fost câștigat de norvegianul Casper Ruud, care l-a învins în finală pe Ugo Humbert, scor 6-2, 6-3.

