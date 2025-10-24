VIDEO Jucători de top 10 ATP acuză circuitul, după ce Rune a suferit o accidentare groaznică. Danezul, probabil să rateze trei turnee de mare șlem

Jucători de top 10 ATP acuză circuitul, după ce Rune a suferit o accidentare groaznică. Danezul, probabil să rateze trei turnee de mare șlem
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Holger Rune va rata cel puțin trei sferturi din sezonul 2026.

La douăzeci și doi de ani, danezul Holger Rune (10 ATP) a suferit o accidentare gravă, în turneul ATP 250 din capitala Suediei.

Jucătorul scandinav și-a rupt tendonul lui Ahile în mijlocul semifinalei cu Ugo Humbert (24 ATP), când conducea cu 1-0 la seturi.

Rune (10 ATP), șanse mari să rateze întregul sezon 2026, după o accidentare cumplită

Rune nu doar că nu a avut șansa de a continua partida, dar se va supune unei intervenții chirurgicale obligatorii, în urma căreia recuperarea va dura între nouă și douăsprezece luni.

Sunt șanse infime ca Holger Rune să poată participa la Australian Open, Roland Garros și Wimbledon, în 2026, primele trei turnee de mare șlem ale anului, Openul American din 2026 rămânând, la ora actuală, sub mari îndoieli, în ceea ce privește capacitatea de joc a lui Rune.

„Va dura ceva până ce voi putea să pășesc din nou pe teren. E dur. Am simțit multă bucurie pe teren, în Stockholm, iar acum e insuportabil să mă gândesc că voi fi lipsit de această energie pentru o perioadă lungă,” a scris Rune pe rețelele sociale, confirmând o ruptură totală a părții superioare a tendonului lui Ahile.

Turneul ATP 250 de la Stockholm a fost câștigat de norvegianul Casper Ruud, care l-a învins în finală pe Ugo Humbert, scor 6-2, 6-3.

Condiții „brutale” de joc în ATP, acuză numerele 4 și 9 ATP

Comentând situația delicată, Jack Draper și Taylor Fritz - numerele 9, respectiv 4, în clasamentul mondial - dau vina pe oficialii ATP pentru extenuarea jucătorilor.

În contextul în care și Alexander Zverev a vorbit recent despre uniformizarea suprafețelor de joc - adică reducerea vitezei pe hard, factor care prelungește punctele și cere un nivel de anduranță și mai crescut din partea jucătorilor -, Jack Draper (9 ATP) a spus următoarele: „Vor avea loc accidentări. Ne împingem corpurile să facă lucruri pe care nu ar trebui să le facă în sportul de performanță.

Avem o generație de jucători tineri incredibili și mă mândresc să fac parte din ea, dar circuitul va trebui să se adapteze la noi, dacă își dorește ca vreunul dintre noi să aibă parte de o anumită longevitate,” s-a exprimat jucătorul din Marea Britanie.

Americanul Taylor Fritz (4 ATP) a confirmat punctul de vedere transmis de Jack Draper, adăugând: „Vedem tot mai multe accidentări și stări de epuizare, deoarece mingile, terenurile au fost făcute mai lente, iar strădania noastră săptămânală a devenit și mai dură asupra corpului.

În acest an, mingile de la Shanghai, de exemplu au fost mai lente, dar, spre deosebire de anul trecut, au făcut și suprafața mai lentă. A fost brutal,” s-a pronunțat Fritz.

În 2025, Holger Rune a impresionat în finala turneului ATP 500 de la Barcelona, în care l-a învins, pe zgură, pe Carlos Alcaraz, scor 7-6 (6), 6-2.

