Antrenorul Vincenzo Italiano a fost internat într-un spital local, unde va rămâne cel puţin cinci zile din cauza unei pneumonii de "probabilă origine bacteriană", care necesită tratament antibiotic specific.

Tehnicianul de 47 de ani va rata astfel meciul cu campioana României, FCSB, programat joi (ora 19.45) pe Arena Naţională din etapa a 3-a a Ligii Europa. Informația a fost confirmată de clubul italian și preluată de Agerpres.

"Ieri (n.r. - luni), Vincenzo Italiano a fost internat la spitalul Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, în secţia de pneumologie, din cauza unei pneumonii de probabilă origine bacteriană (fără legătură cu COVID-19), care a necesitat iniţierea unui tratament antibiotic specific", a precizat Bologna, într-un comunicat dat publicităţii astăzi.

"Antrenorul va rămâne în spital aproximativ cinci zile. În prezent, starea sa clinică se îmbunătăţeşte lent. Mai multe informaţii vor fi furnizate în zilele următoare. Întregul club îi urează lui Vincenzo însănătoşire grabnică", a adăugat Bologna, în cadrul comunicatului.

Prin urmare, Vincenzo Italiano nu va putea să-şi conducă elevii de pe bancă la meciul de joi seară cu FCSB. Prezenţa sa este incertă la următorul meci din Serie A. Duminica viitoare, pe 26 octombrie, Bologna va înfrunta Fiorentina, ultima echipă antrenată de Vincenzo Italiano înainte de a semna cu actualul său club.

Fiorentina i-a transmis, la rândul ei, un mesaj de susţinere fostului său tehnician. "În numele tuturor celor de la Fiorentina, îi urăm lui Vincenzo Italiano însănătoşire grabnică", a scris gruparea din Florenţa pe reţelele de socializare.

