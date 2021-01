BREAKING NEWS | Dezvaluiri COLOSALE! Messi a semnat cel mai mare contract din ISTORIA SPORTULUI! A luat peste o jumatate de miliard de euro in 4 ani! Castiguri ireale

Lionel Messi a intrat din nou in istoria fotbalului.

De data aceasta, prin contractul pe care l-a semnat cu Barcelona in 2017, de pe urma caruia a castigat mai mult de o jumatate de miliard de euro.

Publicatia spaniola El Mundo a publicat un articol in aceasta dimineata in care a dezvaluit documentul semnat de Messi cu Barcelona in 2017, care include venituri fixe si variabile care se pot ridica la aproape 138 de milioane de euro in fiecare sezon.

In total, este vorba despre suma de 555.237.619 milioane de euro. Jurnalistii au notat faptul ca acesta este cel mai scump contract platit vreodata unui sportiv.

Pana acum, Messi a incasat deja circa 510 milioane de euro din contractul total, iar aproximativ jumatate din aceasta suma trebuie sa fie platita ca impozit in Spania.

Aceste informatii au fost facute publice intr-un moment extrem de delicat, in care Barcelona incearca sa gestioneze o datorie uriasa provocata in principal din cauza pandemiei de coronavirus.

Cei de la El Mundo au tinut sa precizeze in cadrul articolului si faptul ca, de-a lungul timpului, Messi a reusit sa ajute clubul sa castige peste 30 de trofee, fiindu-i aproape Barcelonei in ultimii circa 20 de ani.

Argentinianul se afla in ultimele 6 luni de contract cu Barcelona, iar viitorul sau pe Camp Nou va fi decis in urma alegerilor prezidentiale care au fost reprogramate la inceputul lunii martie.